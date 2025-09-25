Habertürk
        Christ Oulai: Risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum

        Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu Christ Inao Oulai, risk almayı seven bir oyuncu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 16:51 Güncelleme: 25.09.2025 - 16:51
        "Risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum"
        Trabzonspor’un yeni transferlerinden Christ Inao Oulai, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Oulai, adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini belirterek, "Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladılar. Özellikle eski Fildişi Sahilli oyuncularla özel olarak görüşmedim ama Trabzonspor’un ilgisi beni cezbetti. Buraya gelmemdeki amacım takımı yukarıya taşımak ve lig sıralamasında başarılar elde etmek. Lig çok kaliteli oyuncuların yer aldığı bir lig" dedi.

        "RİSK ALMAKTAN KORKMAYAN BİR OYUNCUYUM"

        Kırmızı kart geçmişine ilişkin sorulara yanıt vermek istemediğini de aktaran Christ Inao Oulai, "Risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum. Kırmızı kart konusuna gelince çok konuşmak istemiyorum. Trabzonspor’un oyuncusuyum ve buraya odaklanmış durumdayım. Resmi bir maç oynamadığım için performansımla ilgili konuşmak istemem. Amacım hocamıza ve takıma yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

        "HOCAMIZ ÇOK İYİ BİR TEKNİK ADAM"

        Genç futbolcu, Teknik Direktör Fatih Tekke’ye teşekkür ederek, "Hocamız çok iyi bir teknik adam. Beni buraya aldı, çok iyi karşıladı ve adaptasyon sürecimde yardımcı oldu. Ona teşekkür ediyorum. Ligin üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ben de burada iyi bir şekilde ilerleyebileceğime inanıyorum. Hocam beni nerede görmek isterse orada görev almak istiyorum" şeklinde konuştu.

