Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında fenalaşan Christian Eriksen sevenlerine korku dolu anlar yaşattı. 2020 yılından beri Inter Milan'da forma giyen yetenekli oyuncu Chistian Eriksen merak edilyor. UEFA, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Chistian Eriksen'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

CHRİSTİAN ERİKSEN KİMDİR?

Christian Dannemann Eriksen 14 Şubat 1992 tarihinde Middelfart, Danimarka'da dünyaya geldi. Serie A takımlarından Inter Milan'da forma giyen Danimarkalı millî futbolcudur. Danimarka millî futbol takımı ile ilk maçına Mart 2010'da çıkan Eriksen, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcu olmuştur.

CHRİSTİAN ERİKSEN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Danimarka 17 yaş altı millî takımına Temmuz 2007'de çağrılan Eriksen, ve 31 Temmuz'da millî formayı ilk kez giydi. 2008 yılında 16 maçta 9 gol atınca, Danimarka'da Yılın Futbolcusu ödülünün U-17 kategorisinde kazandı. Eriksen ayrıca, 2008 Danimarka'da Yılın Genç Yeteneği ödülüne aday gösterilen dört futbolcudan biri olsa da, ödülü kazanan Mathias Jørgensen oldu. Şubat 2009'a kadar 17 yaş altı millî takımında 27 kez forma giyen Eriksen, ayrıca Danimarka 18 yaş altı millî takımında da 8 maça çıktı.

Danimarka millî futbol takımının ilk kez Şubat 2010'da kadroya çağırdığı Eriksen, millî futbol takımının formasını ilk kez, 18. doğum gününden yalnızca birkaç hafta sonra, 3 Mart 2010'da Avusturya ile yapılan hazırlık maçında giydi. Böylece, Harald Nielsen ve Michael Laudrup'tan sonra ülkesi için oynayan üçüncü en genç futbolcu oldu. 28 Mayıs 2010'da teknik direktör Morten Olsen tarafından ilan edilen 23 kişilik 2010 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınan Eriksen, Japonya ve Hollanda ile oynanan grup maçlarında forma giyerek turnuvanın en genç oyuncusu oldu. Ancak, Danimarka gruptan çıkmayı başaramadı.

CHİSTİAN ERİKSEN'A NE OLDU?

Eriksen, 12 Haziran 2021 tarihinde Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçının 42. dakikasında taç atışından gelen topa vurduğu sırada aniden yere yığıldı. Yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılan Eriksen, sedye ile oyun alanının dışına taşındı. Eriksen'in en yakın hastaneye gönderildiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Eriksen, hastaneden takım arkadaşlarını arayarak maça devam etmelerini istedi.

CHRİSTİAN ERİKSEN SON DURUMU NASIL?

UEFA'dan yapılan açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında aniden yere yığılan Eriksen'in, hastaneye götürüldüğü ve durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.

Kısa süre sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Danimarka Futbol Federasyonu da 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğunu ifade etti.