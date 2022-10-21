Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, futbolseverleri üzen bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe ile 2 kez, Beşiktaş ile 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayan 69 yaşındaki teknik adam, kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

Daum, "Size özel bir mesaj vermek istiyorum. Ne yazık ki rutin bir muayenenin bir parçası olarak kanser teşhisi aldığım için son birkaç ay içinde gözlerden uzak yaşadım. Teşhisi öğrendiğimizden beri Prof. Dr. Jürgen Wolf ve CIO Köln ekibinin güvenli ellerindeyim. Tedavi bana çok iyi geldiği için mutluyum." ifadesini kullandı.