Chrobry Glogow - Rakow Czestochowa düellosu

Chrobry Glogow ve Rakow Czestochowa, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:45. Chrobry Glogow 5 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Rakow Czestochowa 7 puanda ve 1. sırada. Chrobry Glogow son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Rakow Czestochowa, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 384 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chrobry Glogow kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Rakow Czestochowa sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Chrobry Glogow son hafta oynanan Podbeskidzie Bielsko Biala maçında 1-0 yenildi.

Rakow Czestochowa ise Miedz Legnica karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Chrobry Glogow, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Rakow Czestochowa, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rakow Czestochowa 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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