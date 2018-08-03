Chrobry Glogow - Sandecja Nowy Sacz sahaya çıkıyor

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Chrobry Glogow, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Sandecja Nowy Sacz takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:45. Maç öncesi Chrobry Glogow 1 puanla 17. sırada, Sandecja Nowy Sacz 1 puanla 15. sırada bulunuyor. Chrobry Glogow son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sandecja Nowy Sacz, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 361 kodlu maçı oynayanlar; Chrobry Glogow galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Sandecja Nowy Sacz galibiyet oranı 2.50.

Chrobry Glogow son hafta oynanan Katowice maçında 2-1 yenildi.

Sandecja Nowy Sacz ise Miedz Legnica karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Chrobry Glogow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Chrobry Glogow, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Sandecja Nowy Sacz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sandecja Nowy Sacz, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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