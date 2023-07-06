Çiçeği burnunda gelin Eda Ece'den balayı paylaşımı! Ünlü isimlerden yorumlar geldi!
Geçtiğimiz hafta uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine giren Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sosyal medya hesabından balayında verdiği pozu yayınladı. Ünlü güzele dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, dizisinin final yapmasının ardından uzun bir süredir beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmuştu.
Görkemli bir düğünle dünyaevine giren Eda Ece, sosyal medya hesabından balayında çekildiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 593 binden fazla beğeni alırken Cemal Can Canseven, Afra Saraçoğlu, Kerimcan Durmaz, Gamze Erçel ve Seda Sayan gibi ünlü isimlerden yorum geldi.
Güzel oyuncu Eda Ece düğünün ardından 7.7 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından ismini "Eda Ece Tuncer" olarak güncelledi.
İşte Eda Ece'nin son paylaşımı...