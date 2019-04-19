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Van ve Akdamar Adası'na gelen turistlerin kentten memnun ayrıldığını aktaran Beyaz, "Akdamar Adası'nın en güzel olduğu dönemi yaşıyoruz. Karlı Artos Dağı, Van Gölü'nün masmavi suyu ve buradaki çiçekler eşsiz bir görüntü sunuyor. Burası bu mevsimde muhteşem oluyor. Mutlaka herkesi bekliyoruz" diye konuştu.