Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.880,22 %1,68
        DOLAR 32,5417 %0,01
        EURO 34,9472 %-0,07
        GRAM ALTIN 2.458,27 %0,91
        FAİZ 44,89 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 28,93 %0,87
        BITCOIN 64.095,00 %-1,08
        GBP/TRY 40,7270 %-0,21
        EUR/USD 1,0729 %-0,01
        BRENT 89,53 %0,58
        ÇEYREK ALTIN 4.019,28 %0,91
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çiftçilere 4.4 milyar TL destek ödemesi - İş-Yaşam Haberleri

        Çiftçilere 4.4 milyar TL destek ödemesi

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 435 milyon 821 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:49 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiftçilere 4.4 milyar TL destek ödemesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Üretici ve çiftçilere yönelik desteklerinin devam ettiğine işaret eden Yumaklı, "Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yumaklı'nın paylaşımında söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin de bilgi yer aldı.

        Buna göre, buzağı desteği için 3 milyar 344 milyon 15 bin lira, çiğ süt desteği için 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 lira, lisanslı depoculuk desteği için 32 milyon 155 bin 447 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 29 milyon 216 bin 20 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 10 milyon 42 bin 754 lira, düve alım desteği için 9 milyon 320 bin lira ödeme gerçekleştirilecek.

        Öte yandan, buzağı ve süt destekleri, çiftçilerin kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Süper Lig'de derbi zamanı!
        Süper Lig'de derbi zamanı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Eski başbakandan anksiyete itirafı
        Eski başbakandan anksiyete itirafı
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Kadın öğretmeni yumruklayan veli yakalandı!
        Kadın öğretmeni yumruklayan veli yakalandı!
        ABD ve Çin arasında kritik görüşme
        ABD ve Çin arasında kritik görüşme
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"