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Çiftçilere bugün 13.8 milyar liralık destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci 13.8 milyarlık destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına yatırılacağını bildirdi. Bu miktarın 3.4 milyar lirası deprem bölgesindeki çiftçilere ödenecek

Çiftçilere bugün 13.8 milyar liralık destek ödemesi yapılacak
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HABERTURK.COM

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Öne çektiğimiz destekleme ödemeleri kapsamında 13 milyar 836 milyon lira bugün çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Kirişçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Afet bölgesindeki çiftçimize 3.4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10.4 milyar TL olmak üzere; Toplam 13.8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz. Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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