İzmir'in Selçuk ilçesinde dün sabah saat 03.00 sıralarında, Çamlık Mahallesi'nde korkunç bir çifte cinayet yaşandı. Anayol üzerinde market işleten ve 2 çocukları bulunan Hasan Hüseyin ile Şenay Özkan çifti, işyerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çift, başlarından tabancayla birer el ateş edilerek vuruldu.

ZANLILAR İŞYERİNDEN BİR ŞEY ALMADI

DHA'da yer alan habere göre silah sesini duyup markete gelen çevre sakinleri, Özkan çiftini, yerde kanlar içinde bulup, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin ve eşi Şenay Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından çiftin cesetleri, Selçuk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İşyerinden bir şey alınmadığı belirlenirken, jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇİFTE CİNAYET ORGANİZE Mİ?

Jandarma çiftin sahip olduğu zeytinliğin de bir süre önce kundakladığını belirledi. Buradan yola çıkarak, çiftin bir süredir tehdit edildiği olasılığı üzerinde duran jandarma, özellikle hesap hareketlerini de soruşturmaya dahil etti. Bölgedeki tüm güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

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