Çifte vahşette indirime bakanlıktan itiraz!

Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık nedeniyle eşi ile üvey kızını boğazından bıçakladı. Kendisini de yaralayan Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan Doğan da tedavisinin ardından tutuklandı.

Olay, geçen yıl 11 Aralık'ta, Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, küçük kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Kaya Doğan hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu kasten öldürme' ve 'eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen hafta görülen 3'üncü duruşmasında, Doğan ile ölen kız çocuğunun şikâyetçi babası O.S. hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

ÖNCEKİ İFADELERİNİ TEKRAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Sanık Kaya Doğan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Tüm aşamalarda verdiğim savunmalarımı gelen raporlar doğrulamıştır. Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi. Bu olay başıma gelene kadar kendi halinde yaşayan bir insandım. O mesajları görmesem bu olay başımıza gelmeyecekti. Eşimle görüşen kişilerin de ceza almasını istiyorum. Onlardan şikayetçiyim" dedi.