Çifte vahşette indirime bakanlıktan itiraz!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Çifte vahşette indirime bakanlıktan itiraz!
ABONE OL

Kayseri'deki çifte vahşette sanığa indirime, bakanlık avukatından itiraz!

Kayseri'de, tartıştığı eşi Hörmet Doğan ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı boğazından bıçaklayarak katleden tutuklu Kaya Doğan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve haksız tahrik indirimli 22 yıl hapis kararına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti. Dilekçede, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiği belirtildi

Çifte vahşette indirime bakanlıktan itiraz!
Çifte vahşette indirime bakanlıktan itiraz!
0:00 / 0:00
DHA

Kayseri'de, tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) öldüren sanığa indirime, bakanlık avukatı itiraz etti.

Olay, geçen yıl 11 Aralık'ta, Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, küçük kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı.

İKİSİNİ DE BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık nedeniyle eşi ile üvey kızını boğazından bıçakladı. Kendisini de yaralayan Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan Doğan da tedavisinin ardından tutuklandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Kaya Doğan hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu kasten öldürme' ve 'eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen hafta görülen 3'üncü duruşmasında, Doğan ile ölen kız çocuğunun şikâyetçi babası O.S. hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

ÖNCEKİ İFADELERİNİ TEKRAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Sanık Kaya Doğan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Tüm aşamalarda verdiğim savunmalarımı gelen raporlar doğrulamıştır. Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi. Bu olay başıma gelene kadar kendi halinde yaşayan bir insandım. O mesajları görmesem bu olay başımıza gelmeyecekti. Eşimle görüşen kişilerin de ceza almasını istiyorum. Onlardan şikayetçiyim" dedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Doğan'ı "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, sanığa eşi Hörmet Doğan'a karşı eyleminden dolayı "eşi kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet verdi ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 22 yıla düşürdü.

BAKANLIK AVUKATINDAN İTİRAZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, sanığa haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiği kaydedildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Mersin'de şehit olan polis Sedat Gezer için tören düzenlendi
GÜNDEM Şehit polis Sedat Gezer için ilk tören
Haluk Pekşen'in ölümüne 'ihmal' soruşturması
GÜNDEM Haluk Pekşen'in ölümüne 'ihmal' soruşturması
Bulgaristan'dan gelen otobüste 31 kürk, yılan derisi ve içki ele geçirildi
GÜNDEM Sınır kapısında yakalandı! Değeri tam 4 milyon lira
KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular 2022: KPSS Ortaöğretim Son 5 Yılın Çıkmış Soru ve Cevapları PDF İNDİR!
GÜNDEM KPSS Ortaöğretim son 5 yılın çıkmış soru ve cevapları
Son dakika haberi: Adana'da cezaevi arkadaşını öldürdü! "Beni sattı vurdum!" - Güncel Adana haberleri
GÜNDEM Cezaevi arkadaşını öldürdü! "Beni sattı vurdum!"
'Gri pasaport' davasında yetkisizlik ve tutuklama kararı
GÜNDEM 'Gri pasaport' davasında yetkisizlik ve tutuklama ...
Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ duyurdu! İsveç heyeti Türkiye'ye geliyor
GÜNDEM Bakan Bozdağ duyurdu! İsveç heyeti geliyor
Bakan Kurum açıkladı: SON DAKİKA Yeni konut kampanyası detayları ile orta gelir grubu konut kampanya başvurusu nasıl, nereden yapılır, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Bakan Kurum açıkladı: Yeni konut kampanyası...
Mersin’de 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi
GÜNDEM Son yılların en büyük operasyonu! 86 bin şişe
Aksaray'da feci kaza! TIR'ın altına girdi! 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM TIR'ın altına girdi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.