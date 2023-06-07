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Haberler Gündem 3. Sayfa Çiftlikte kanlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
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İzmir'de çiftlikte kanlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de 2 gencin tüfekle ateş açtığı çiftlik evindeki 2 kişi arasında çatışma çıktı. Olayda evdeki 2 kişiden biri olan Türkmenistan uyruklu çoban hayatını kaybederken, saldırganlara silahla karşılık veren diğer kişi ağır yaralandı. Saldırganlar daha sonra çiftliğe çağırdıkları mülk sahibini de darp etti

Çiftlikte kanlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
İHA

İzmir'de bir çiftlik evine gelen 2 kişi, evde bulunan 2 kişiye ateş açtı. Taraflar arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Olay saat 02.00 sıralarında Bergama ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, F.A. (23) ve B.A. (21), çiftlik evinin önüne geldi. Sesleri duyan Türkmenistan asıllı Nobat Geldi (51) ile S.Ü. kapıya doğru geldi. Bu sırada S.Ü., 2 kişiye tüfekle ateş açtı. Ardından çıkan çatışmada eve giren saldırganlar Nobat Geldi ve S.Ü.'yü vurdu.

Saldırganlar daha sonra mülk sahibini telefonla arayarak çiftliğe gelmesini söyledi. Eve gelen çiftlik sahibi N.D., saldırganlar tarafından darp edildi. İddiaya göre saldırganların elinden kurtulmayı başaran çiftlik sahibi N.D., dağlık alana kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Türkmenistan asıllı Nobat Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Geldi'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Çatışmada ağır yaralanan S.Ü. ise, olay yerindeki müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından bulunan çiftlik sahibi N.D., ilk olarak Bergama Devlet Hastanesi'ne ardından da ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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