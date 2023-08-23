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        Haberler Yaşam Çiğ eti yıkamak sağlıklı mıdır? Çiğ et yıkanınca temizlenir mi ve çiğ eti yıkamanın zararları nelerdir?

        Çiğ eti yıkamak bakterilerin çoğalmasına neden olabilir!

        Birçok kişi çiğ eti tüketmeden önce yıkamanın sağlıklı bir uygulama olduğunu düşünüyor ancak uzmanlar, yıkama sırasında ortaya çıkan çapraz bulaşmadan dolayı suyun, yalnızca bakterileri artırdığını söylüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 01:54 Güncelleme: 23.08.2023 - 01:54
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        1

        Birçok kişi, çiğ eti yıkamanın daha hijyenik bir uygulama olduğunu düşünyor ancak uzmanlar, bunun bir yanılgı olduğunu söylüyor.

        Çiğ etin üzerinde olabilecek bakteriler pişirme işlemi sırasında zaten ölür ve kendiliğinden sterilize olur ancak eti çiğken yıkamak, yarardan çok zarar verebilir. Çiğ eti yıkadığınızda, bakteriler mutfağınızdaki diğer yiyeceklere, mutfak eşyalarına ve yüzeylere yayılabilir. Buna çapraz bulaşma denir. Peki, bunu engellemek için neler yapabilirsiniz? İşte, detaylar...

        2

        ET AMBALAJINI KULLANMAYIN

        Köpük et tepsileri veya plastik sargılar gibi çiğ et ambalajlarının çapraz bulaşmaya sebep olabileceğini unutmayın. Yemek yaparken bu ambalajların içine başka bir yiyecek koymayın; bunlar tek kullanımlık malzemelerdir.

        3

        TEZGÂHI MUHAKKAK SİLİN

        Aynı zamanda tezgâh hijyeni de çok önemlidir. Çiğ et veya kümes hayvanı sularından bulaşan çapraz kontaminasyonu önlemek için tezgâh üstlerini ve lavaboları sıcak, sabunlu suyla yıkayın. Ekstra koruma için, çamaşır suyu ve su karışımıyla sterilize edebilirsiniz.

        4

        ELLERİNİZİ YIKAYIN

        Çiğ ete veya ambalajına dokunduktan sonra ellerin yıkanması mutlak bir gerekliliktir çünkü daha sonra dokunduğunuz her şeye bakteri bulaşabilir.

        5

        PİŞİRME ALETLERİNİ YIKAMADAN KULLANMAYIN

        Örneğin, ızgaraya çiğ hamburger köftesi koymak için spatula kullanıyorsanız, spatulayı pişirme sırasında tekrar kullanmadan önce sıcak suyla yıkayın. Çiğ et servis tabağındaysa, pişirdikten sonra yeni bir servis tabağı alın. Ayrıca kesme tahtalarını ve ürünleri çiğ et hazırlama alanlarından uzak tutun.

        Kaynak: Healthline, Greatist, Mayo Clinic

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