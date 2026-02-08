Habertürk
        Çığ kapattı, 2 ay sonra açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ nedeniyle kapanan mezra yolu, 2 ay sonra ulaşıma açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 10:05 Güncelleme: 08.02.2026 - 10:05
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan mezra yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu 2 ay sonra ulaşıma açıldı.

        DHA'nın haberine göre Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Armutdüzü köyü Aktoprak mezrasının yolu, 2 ay önce etkili olan kar yağışı sonrası düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Köy ile mezra arasındaki 2 kilometrelik yolda çığ riski bulunduğu için ekipler çalışma yapamadı. Yamaçtaki çığların hepsi düştükten sonra İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla yol temizlenirken, iş makineleri yer yer 7 metreyi aşan kar kütleleri arasında ilerlemekten zorlandı.

        Armutdüzü Köyü Muhtarı Rıdvan Altıntaş, 2 aydır kapalı olan yolu açan ekiplere teşekkür ederek, “Mezra yolumuza çığ düşmüştü. Risk olduğu için ekipler giremiyordu. Mezrada kalan 4 öğrencimizi, bu süre zarfında aileleri yaklaşık 1 kilometre boyunca refakat ederek köydeki okula getirip götürüyordu" dedi.

        Mezrada yaşayan İbrahim Temel ise “Her yıl çığ nedeniyle yollarımız uzun süre kapalı kalıyor. Çocuklarımızı okula yürüyerek götürüyoruz. Kurt korkusu nedeniyle aileler olarak sabah-akşam onlara eşlik ediyoruz. Yolun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

