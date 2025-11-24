Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cihan Ekşioğlu'nun "tefecilik" suçundan tutukluğu devam edecek

        Cihan Ekşioğlu'nun "tefecilik" suçundan tutukluğu devam edecek

        İstanbul Başsavcılığının "tefecilik" dosyasında tutukluluğun sürmesi yönündeki mütalaası sonrası, diğer suçlar yönünden tahliye kararı bulunsa da Cihan Ekşioğlu bu suçtan tutuklu olduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 22:16 Güncelleme: 24.11.2025 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekşioğlu'nun tutukluluğu devam edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında başka suçtan tahliyesine karar verilen Cihan Ekşioğlu'nun, "tefecilik" suçundan tutuklu bulunması nedeniyle cezaevinde kalmaya devam ettiği bildirildi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Cihan Ekşioğlu'nun avukatları tarafından sulh ceza hakimliğine tutukluluk kararının kaldırılması yönünde başvuru yapıldığı belirtildi.

        Başsavcılığın tutukluluk haline devam edilmesi yönünde mütalaasını sulh ceza hakimliğine gönderdiği aktarılan açıklamada, sulh ceza hakimliğince şüphelinin tutukluk halinin devamına karar verildiği bildirildi.

        Açıklamada, sulh ceza hakimliğinin kararına karşı şüpheli Ekşioğlu'nun avukatlarının asliye ceza mahkemesi nezdinde itiraz ettikleri, başsavcılığın mütalaasının ise tutukluluk halinin devamıyla itirazın reddedilmesi yönünde olduğu aktarıldı.

        Asliye ceza mahkemesi tarafından "tefecilik" suçu dışında kalan suçlar bakımından, başsavcılığın mütalaasına aykırı olarak tahliye kararı verildiği aktarılan açıklamada, şüpheli Ekşioğlu'nun "tefecilik" suçu kapsamında da tutuklu bulunduğu için halen bu suç yönünden ceza infaz kurumunda bulunduğu ve tahliye edilmediği bildirildi.

        NE OLMUŞTU?

        Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada, şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edilmişti.

        Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlenmişti.

        Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alınmıştı. Ayrıca, Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'de bulunan şirket ortaklık payına el konulmuştu.

        Bu kapsamda, sulh ceza hakimliğince, Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye TMSF kayyum olarak atanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılığa çıkarılan şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklanmaları, Şaban Kayıkçı "konutu terk etmeme", Melike Yüksel ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şendil, Gökçe ve Ekşioğlu'nun tutuklanmasına karar veren hakimlik, Kayıkçı için "konutu terk etmeme", Yüksel hakkında ise "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırılmıştı.

        Bu arada, soruşturma aşamasında şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu ve Şaban Kayıkçı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" uygulandığı öğrenilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cihan Ekşioğlu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"