Cihan Ünal, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk oldu. Usta oyuncu, sesi ve sahne performansıyla jüri üyelerini etkilemeyi başardı. Oyunculuk kariyerinin yanında ses sanatıçılığı da yapan Cihan Ünal'ın hayatı ve kariyeri O Ses Türkiye yarışmasının katılmasının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Cihan Ünal kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Cihan Ünal kaç yaşında, nereli?" İşte Cihan Ünal'ın biyografisi...
CİHAN ÜNAL KİMDİR?
Cihan Ünal 22 Ocak 1946 tarihinde Taşköprü, Kastamonu'da dünyaya geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Cihan Ünal ilkokulu Tosya ve Kırıkkale’de okudu. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu'nda tamamlayan Cihan Ünal liseyi Kurtuluş Lisesi'nde bitirdi.
Sana hayatına çok küçük yaşta başlayan Cihan Ünal 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde, eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.
Ankara Radyosu'nda çalıştığı yıllarda çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yapan Cihan Ünal 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı. Ankara Halkevi'nde oyunculuk da yapan Cihan Ünal, Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim aldı. Ayrıca Suat Taşer’in yönettiği Öteye Doğru başlıklı oyunda başrolde oynadı. 1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi.
Cihan Ünal 1969'da konsevatuvarın tiyatro bölümününde mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk sinema deneyimi 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynayarak elde etti. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer’in asistanlığını yaptı. 1973 - 1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.
Cihan Ünal 1982 yılında British Council bursu ve Ankara Devlet Tiyatroları bilgi- görgü hakkı ile Londra’ya gitti. Londra'da Ulusal Kraliyet Tiyatrosu ve Royal Shakespeare Company’de çeşitli provalara katılarak eğitimini devam ettirdi. Yine Londra’da misafir eğitmen olarak Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'nde bulundu. 1983 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1987-2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde rol, diksiyon, mimik ve sahne dersleri verdi.
1992 British Council ve Royal Shakespeare Company’nin davetlisi olarak Stratford’da ses ve nefes seminerlerine katıldı. 1997'de özel bir diksiyon ve spikerlik kursunda öğretmenlik yaptı. 1999 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk ve diksiyon derslerine girdi. 2000 yılından beri görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda, 2001 yılında tiyatro anasanat dalı başkanı oldu.
Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hepşen Akar'ın kardeşi olan Cihan Ünal, ilk evliliğini Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini ise Mine filminin setinde tanıştığı Türkân Şoray ile yaptı. Bu evlilikten Yağmur adında bir kızı daha oldu.
Cihan Ünal, İngiltere merkezli Centre for Performance Research ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyesidir.
CİHAN ÜNAL'IN FİLMLERİ
Damdaki Kemancı - 1971
Şeytan - 1974
Yargıç ve Celladı - 1975
Gül ve Bülbül - 1977
IV. Murat -1980
Kuruluş - Osmancık -1987
Herhangi Bir Kadın
Seni Kalbime Gömdüm
Mine
Seni Seviyorum
Bir Kadın Bir Hayat
İhtiras Fırtınası
Bir Sevgi İstiyorum
Körebe
O Kadın
Gazap Rüzgarları
Kalbimdeki Düşman
Gece Dansı Tutsakları
Kadın İsterse - 2004-2006
Muhteşem Yüzyıl Kösem - 2016
Söz - Büyük Bey - 2017
Bir Mucize Olsun - 2018
Kafalar Karışık - Ünal - 2018
Yalnız Kurt - Davut Bahadır - 2022- (Yakında)
CİHAN ÜNAL TİYATRO OYUNLARI
Devlet Tiyatroları - 1980
Bağdat Hatun, Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot, Anatoli Lunaçarski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
Harould ve Maude, Colin Higgins - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
Sevgili Doktor, Neil Simon\Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
Yunus Emre, Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974
Bu Hesapta Yoktu, Nikolay Ostrovski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
Hastalık Hastası, Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972
Fatih, Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972
Mança'lı Don Kişot : Dale Wasserman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971
Becket Yahut Tanrılarının Şerefi : Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971
Romeo ile Jülyet, William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971
IV. Murat, Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970
Andromak, Jean Racine - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1968
Bir Bardak Su Yahut Sebeb ve Neticeler, Eugène Scribe - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967
Rüya Oyunu, August Strindberg - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964
Peter Pan, James Matthew Barrie - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964
Jülius Sezar, William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963
Devlet Tiyatrolarında Oynadığı Müzikaller
My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
Damdaki Kemancı : Sholom Aleichem - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969
1979 - Egemen Bostancı Tiyatrosu
Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - Egemen Bostancı Tiyatrosu - 1979
1989-1995 İstanbul Şehir Tiyatrosu
Vanya Dayı : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994
Evita (müzikal) : Andrew Lloyd Webber\Tim Rice - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989
Dormen Tiyatrosu
Günaydın Mr. Weill, Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu - 1991
İstanbul Devlet Opera ve Balesi
Şen Dul
Tiyatro İstanbul
Çetin Ceviz
Aktör Kean, Raymond Fitz Simons - Tiyatro İstanbul - 1996
Yeni Baştan
Sanat-(Art)
Bu Adreste Bulunamadı
Dönme Dolap
Altı Haftada Altı Dans Dersi