Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arslan, takım olarak ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu belirtti.

Önemli bir rakibe karşı kazandıklarını aktaran Arslan, şunları söyledi:

"Oynadığımız oyuna tarafsız olarak bakılacak olursa ligde son sırada olacak bir takım değil, üst sıralara oynayan bir takım olduğumuz düşünülür. Yaşadığımız şanssızlıkların hepsi bir arada oldu. Bir türlü oyuncularım kendi mevkilerinde oynayamadı. Bunlara rağmen takım bütünlüğü ve öz güvenimiz çok iyiydi. Hem tempo yaptık hem de üretkenliğimizi devam ettirdik. Bugünkü maçta farkımız, girdiğimiz pozisyonları neticelendirmemiz oldu."

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu ifade eden Arslan, Miguel Lopes ve Güray Vural'ın maçta sakatlandığını, bu futbolcuların durumlarının yarın yapılacak kontrollerin ardından belli olacağını sözlerine ekledi.