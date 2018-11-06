Tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'na katılan ve grubundaki 3 maçta 1 gol atıp, kalesinde 9 gol görerek, henüz puanla tanışamayan Akhisarspor, güçlü rakibi Sevilla'yı 8 Kasım günü saat 20.55'te Spor Toto Akhisar Stadı'nda ağırlayacak. Gruptaki 4'üncü maçına mutlak puan parolasıyla hazırlanan yeşil-siyahlılar, antrenmanlarını sürdürüyor. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Teknik Direktör Cihat Arslan önderliğinde sabah yapılan antrenmana, sakatlıkları süren ve kadroda yer almayacak olan Mustafa Yumlu, Dany, Serginho ve Regattin katılmadı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular, kondisyon ve pas ağrılıklı çalışmalar yaptı. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Çok önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Avrupa Kupaları'nda önemli kupalara sahipler. İlk maçta kötü bir mağlubiyet aldık. Tabii ki buradaki amacımız öncelikle iyi bir oyunla iyi bir skor elde edebilmek. Yani daha UEFA’da puan almadığımız için bunu puana dökmek istiyoruz. Yani bu inançla çalışıyoruz. Rakibimiz çok güçlü, maliyet açısından daha önce bu kupayı 3 kez arka arkaya toplamda da 5 kez kazanan bir Avrupa kulübü. Onlara hakkını teslim etmek lazım ama biz de Akhisarspor olarak Türkiyemizi temsil etmenin gururu ve onuru varken bunu skora da yansıtmak istiyoruz. İyi oyunun artık puanlara da dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Sakatlarımız var, talihsiz birkaç sakatlığımız var, bilhassa defans hattında. Orada problemlerimiz devam ediyor. Onların artık telafisi yok. Kendi içimizden çözmeye çalışıyoruz. Bazı oyuncular kendi mevkisi olamasa da bazı mevkilerde oynamak zorunda kalacak. Bu da bizim zorluklarımız. Şu anda stoperlerimizden hem Dany hem de Mustafa muhtemelen sezonu kapattı. Sezonu da kapatınca önümüzde 6 lig maçı 3 Avrupa kupası ve Türkiye kupası ile birlikte 11 maçta tek stoperimiz var. Yani ya genç takımdan çözeceğiz bunu ya da içerideki oyuncularla çözmeye çalışacağız. Ancak içerideki oyuncularla çözerken de bu defa orta sahada zaafımız çıkıyor. Bunu kendi aramızda en az hasarla en iyi performansla gösterebiliriz, hangi oyuncu ile gösterebiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Yarın da Sevilla maçının taktiksel çalışmasına gireceğiz, maç planı olarak, hafif yorgunluğumuz var, Erzurum maçı ardından. İyi bir müsabaka bekliyorum, taraftarımızı da Avrupa Kupası'nda yanımızda görmek istiyoruz. Önemli bir maç oynayacağız. Şehrimiz ve kulübümüz için tarihi bir maç olarak bakıyoruz. İnşallah başarılı oluruz" dedi.

AKHİSAR'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Akhisarspor’da en sıkıntılı bölge olan stoperde Mustafa Yumlu’nun Erzurumspor maçı sonrası çapraz bağlarının kopması sonucu bu sezonu kapattığı ve bir diğer savunma oyuncusu Dany’nin de 3 ay sonra sahalara dönebileceği bildirildi.

BİLETLER BUGÜN SATIŞA ÇIKIYOR

Karşılaşmanın biletleri bugün saat 15.00’de satışa çıkacak. Bilet fiyatları şu şekilde: Kapalı Tribün (E-F-G-H) 60 TL, (C-D-I-J) 40 TL, (A-B-K-L) 34 TL, Maraton Tribün 34 TL, Kuzey-Güney tribün ise 25 TL.

(BG-ÖND-BM-S)

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