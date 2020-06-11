Cihat Yaycı röportajı Yunan medyasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Cihat Yaycı röportajı Yunan medyasında

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın Habertürk yazarı Kübra Par'a yaptığı açıklamalar Yunanistan medyasında haber oldu

Cihat Yaycı

Yunanistan'da yayınlanan Ethnos gazetesinde yer alan "Yunanistan'la İtalya'nın münhasır ekonomik bölge Anlaşması Ankara'da alarm Zilleri çalmasına neden oldu" başlıklı makalede, Yaycı'nın açıklamaları aktarıldı:

"Mavi Vatan doktrininin sonucu olan Türklerin Libya ile yaptıkları anlaşmanın mimarı olarak gösterilen emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Haberturk.com'a verdiği demeçte İtalya ile Yunanistan anlaşmasının Türkiye'yi direkt etkilemediğini, bununla beraber bölgede Libya ve Arnavutluk'un çıkarlarına aykırı bir durum ortaya çıkardığını söyledi.

Türk Tümamiral gazeteye verdiği röportajda, Bu anlaşma ile Yunanistan'ın da, adaların karalar gibi tam yetki alanına sahip olması tezinden feragat ettiğini, bu kapsamda Syriza hükümetinden olan bir önceki Dışişleri Bakanı'nın İtalya ile yapılan anlaşmayı eleştirdiğini ve bu anlaşma ile 1977'de Diapondia Adası'na daha fazla hak veren kıta sahanlığı anlaşmasından daha geri bir anlaşma olduğunu söylediğini belirtti."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi 17 Aralık Kumpas Davası'nda cezalar onandı!
GÜNDEM17 Aralık Kumpas Davası'nda cezalar onandı!
Son dakika haberler... Bu kez Caddebostan... Deniz kıyısı pislik içinde!
GÜNDEMCaddebostan'da akılalmaz kirlilik!
Son dakika haberler... Kayseri'de 8 katlı apartman, karantinaya alındı!
GÜNDEMKayseri'de 8 katlı apartmana karantina!
Emirgan kepazeliği! Sarıyer Belediyesi nerede! Uyuyor mu!
GÜNDEMEmirgan kepazeliği!
Son dakika haberler! Mezarlıkta klip çeken şahıslarla ilgili flaş gelişme!
GÜNDEMMezarlık klibinde flaş gelişme!
Son dakika haberi! Aydın'da şok iddia... Sahte işlemle engelli kadını dolandırdılar iddiası!
GÜNDEMSahte işlemle engelli kadını dolandırdılar iddiası!
Son dakika haberler... O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!
GÜNDEMO kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!
Son dakika FRENİ PATLADI! Başkent'te feci olay! Ölü ve yaralılar var! - Haberler
GÜNDEMBaşkent'te feci olay! Freni patladı! Ölü ve yaralılar ...
Diyarbakır'da yakalanan ve turuncu kategorideki terörist tutuklandı
GÜNDEMTuruncu kategorideki terörist tutuklandı
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma izin saatleri nedir?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X