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Cihet Tanımı:

Cihet kelimesinin anlamı; yön, yan, bir şeyin geliştiği veya ilerlediği genel yol, genel olarak birisi ya da bir şeyin hareketli hali veya işaret ettiğinin hattı, herhangi bir şeyin nasıl yapılacağına dair gösterilen yön veya yol manalarını taşır. Günümüzde çok kullanılmayan eski bir kelimedir.

Cihet Nedir TDK:

Cihet kelimesinin Türk Dil Kurumundaki anlamı da yan, taraf ve yöndür. Bu anlamları taşıyan cümlelerde cihet kelimesi kullanılır.

Cihet Örnek Anlatımı:

Herhangi bir durumun veya olayın gidişatını belirleyen yolu, yönü ve bulunduğu tarafı belirtmek için cihet sözcüğü ifade edilir.

Cihet Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: