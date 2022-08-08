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Haberler Gündem 3. Sayfa Çıkma teklifi edince üzerine Pitbull saldılar!
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İnternetten tanıştığı kızla sevgili olmak istedi; Üzerine Pitbull saldılar, kulağı koptu

İstanbul Küçükçekmece'de feci bir olay meydana geldi. İlçede, sosyal medyada tanıştığı S.D. ile sevgili olmak isteyen H.B.'ye, S.D.'nin erkek arkadaşı F.Y. Pitbull köpekle saldırdı. Saldırıda H.B.'nin kulağı koptu

Çıkma teklifi edince üzerine Pitbull saldılar!
Çıkma teklifi edince üzerine Pitbull saldılar!
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DHA

Küçükçekmece'de sosyal medyada tanıştığı S.D. ile sevgili olmak isteyen H.B.'ye, S.D.'nin erkek arkadaşı F.Y. Pitbull köpekle saldırdı.

DHA'nın haberine göre, saldırıda H.B.'nin kulağı koparken adliyeye sevk edilen F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Salı günü meydana geldi. S.D. ile H.B. sosyal medyadan tanıştı. H.B. bir süre arkadaşlık ettiği S.D.'ye duygusal yakınlık beslemeye başladı ve sevgili olmak istedi. S.D., durumu erkek arkadaşı F.Y.'ye anlattı. Bunun üzerine S.D., erkek arkadaşı F.Y. ve T.C.Ö.'yü de yanına alarak H.B. ile görüşmeye gitti.

ÜZERİNE SALDIKLARI PİTBULL KULAĞINI KOPARDI

Akşam saat 23.30 sıralarında parkta buluşan taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada H.B., 2 kişi tarafından darbedildi. Saldırının ardından parktan ayrılan F.Y., kısa süre sonra geri gelerek, yanında getirdiği Pitbull cinsi köpeğini H.B.'nin üzerine saldı. Saldırıda köpek H.B.'nin kulağını ısırarak kopardı. Kulağı kopan H.B., hastaneye gitti. Burada hastane polisine durumu anlatan H.B.'nin ifadesi üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

POLİS S.D.'Yİ KOLUNDAKİ DÖVME SAYESİNDE YAKALADI

Yapılan araştırmalarda H.B. ve S.D.'nin birlikte vakit geçirdiği zamanlara ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, S.D.'nin kolundaki dövmeyi fark etti. Ekipler 3 günlük çalışmanın ardından S.D.'yi kolundaki dövmeden tespit ederek gözaltına aldı. S.D. ifadesinde olayı gerçekleştiren kişilerin erkek arkadaşı F.Y. ile beraberindeki T.C.Ö. olduğunu söyledi. S.D.'nin ifadesinin ardından F.Y. ve T.C.Ö. de yakalanarak gözaltına alındı.

KÖPEĞİN SAHİBİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada S.D. ile F.Y.'nin sevgili olduğu, S.D.'nin H.B. ile parası için görüştüğü ancak H.B.'nin sevgili olmak isteyince F.Y.'nin bu duruma sinirlendiği bunun üzerine de köpeğiyle H.B.'ye saldırdığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından T.C.Ö. serbest kalırken F.Y. ile S.D. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan olaydan önce görüşen S.D. ile H.B.'nin alışveriş yaparken ki görüntüleri ile olayın yaşandığı ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde alışveriş yapan S.D.'nin ödemelerini H.B.'nin yaptığı anlar ile H.B.'ye köpeğin saldırdığı anlar dikkat çekti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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