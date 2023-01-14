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Çikolata parçalı kurabiye nasıl bulundu?

Tüm dünyanın ortak lezzetlerinden biri olan çikolata parçalı kurabiyenin hikâyesi çok da eski sayılmaz. 1930'lu yılların sonunda bulunan kurabiye, bir anda tüm Amerika'yı etkisi altına aldı. O zamanlar Büyük Buhran yaşayan ülke, hem ucuz hem de lezzetli olan kurabiyeleri çok sevdi.

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  • Çikolata parçalı kurabiye nasıl bulundu?

    Sütün ve kahvenin vazgeçilmez arkadaşı olan çikolata parçalı kurabiye; anonim olan birçok lezzetin aksine oldukça bilindik bir hikâyeye sahip.

    1930 yılından, 1967 yılına kadar Toll House isimli bir restoran işleten Kenneth ve Ruth Wakefield çifti; bu enfes tadın mucidi olarak biliniyor.
  • Çikolata parçalı kurabiye nasıl bulundu?

    Orijinal adı Chocolate Crunch Cookie olan lezzet, 1930'lı yılların sonuna doğru keşfedildi ancak tam anlamıyla tanıtılmadan önce üzerinde birçok deneme yapıldı.

    Takip eden on yıllar içinde tarife ilk kez, Wakefield'ın "Tried and True" yemek kitabının 1938 baskısında yer verildi. 
  • Çikolata parçalı kurabiye nasıl bulundu?

    Dondurmaya eşlik etmesi için yaratılan çikolata parçalı kurabiye kısa sürede o kadar ünlendi ki Marjorie Husted isimli ünlü bir radyo programında tanıtıldı.

    20 Mart 1939'da, Wakefield, Nestlé'ye kurabiye tarifini ve Toll House adını kullanma hakkı verdi.
  • Çikolata parçalı kurabiye nasıl bulundu?

    Çikolata parçalı kurabiyenin kim tarafından bulunduğunu biliyoruz lakin nasıl bulunduğuna dair bazı teroiler dolaşıyor. Teorilere göre; kurabiyenin içine yanlışlıkla çikolata parçaları düşmüştü ya da kurabiyeye konacak fındık mufakta kalmayınca içine elde kalan çikolata parçaları eklenmişti.

    Başka bir görüşe göre; bu tarifin ne denli ses getireceğini bilen Wakefield çifti, bilinçli olarak tarifi bulmuştu; bu bir tesadüf değil, başarıydı.  
  • Çikolata parçalı kurabiye nasıl bulundu?

    Çikolata parçalı kurabiye, sadece kurabiye değildi. Amerika'da, Büyük Buhran zamanlarında ortaya çıkan kurabiye insanlara kaybettikleri güzel günlerini hatırlatıyordu. Hem ucuz hem de lezzetli olması onu vazgeçilmez bir tat yapıyordu.
  • Çikolata parçalı kurabiye nasıl bulundu?

    Hatta bu ünlü kurabiyeler, 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan askerlerine de gönderiliyordu. Ordu tarafından en çok kurabiye tüketiliyordu. O dönemin en popüler tatlısı olarak bilinen elmalı turta, tahtını çikolata parçalı kurabiyeye bırakmıştı.

    Savaş yılları sonrasında da çikolata parçalı kurabiye, tüm mutfakların vazgeçilmezi oldu. Bugün bile tüm dünya bu evrensel tadı severek tüketiyor.

    Kaynak: The New Yorker

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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