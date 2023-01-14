Çikolata parçalı kurabiye nasıl bulundu?

Çikolata parçalı kurabiyenin kim tarafından bulunduğunu biliyoruz lakin nasıl bulunduğuna dair bazı teroiler dolaşıyor. Teorilere göre; kurabiyenin içine yanlışlıkla çikolata parçaları düşmüştü ya da kurabiyeye konacak fındık mufakta kalmayınca içine elde kalan çikolata parçaları eklenmişti.

Başka bir görüşe göre; bu tarifin ne denli ses getireceğini bilen Wakefield çifti, bilinçli olarak tarifi bulmuştu; bu bir tesadüf değil, başarıydı.