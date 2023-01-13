Doğduğunda üç bacağı, üç ayağı ve iki cinsel organı vardı: İlginç bir hayat yaşadı

Frank'in kardeşinden aldığı sadece bacak değildi; ayrıca gelişmemiş bir ayak -dizinde duruyordu- ve ayrıca bir cinsel organı daha vardı. Yani Frank; üç bacaklı, üç ayaklı, iki cinsel organlı bir adamdı.

Doğduğu zaman büyük bir ses getirdi. Kimisi onu mucize olarak görse de canavar olarak nitelendirenler de vardı.