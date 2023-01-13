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Doğduğunda üç bacağı, üç ayağı ve iki cinsel organı vardı: İlginç bir hayat yaşadı

19. yüzyılda doğan Frank Lentini; anne karnında gelişemeyerek hayatını kaybeden ikizinden birçok iz taşıyordu; kardeşinden gelen üçüncü bir bacak, gelişmemiş bir ayak ve bir cinsel organ daha. Bu tuhaf durum, Frank'in canavar olarak görülmesini sağladı ancak genç adam, unutulmaz bir hayat yaşadı.

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  • Doğduğunda üç bacağı, üç ayağı ve iki cinsel organı vardı: İlginç bir hayat yaşadı

    1899 yılında İtalya'nın Sicilya kentinde doğan Frank Lenti, ilginç bir DNA bozukluğuna sahipti.

    Doğumunu gerçekleştiren ebe, küçük bebeği ilk gördüğünde bir çığlık atmıştı çünkü Frank, tam üç bacaklı doğmuştu! Bu, rahimde gelişmeye başlayan ancak ölerek kardeşine yapışan Frank'in ikiz kardeşi sayesinde olmuştu. Gelişmeyen bebek, kardeşine yapışınca bazı organları Frank'te hayat bulmuştu.
  • Doğduğunda üç bacağı, üç ayağı ve iki cinsel organı vardı: İlginç bir hayat yaşadı

    Frank'in kardeşinden aldığı sadece bacak değildi; ayrıca gelişmemiş bir ayak -dizinde duruyordu- ve ayrıca bir cinsel organı daha vardı. Yani Frank; üç bacaklı, üç ayaklı, iki cinsel organlı bir adamdı. 

    Doğduğu zaman büyük bir ses getirdi. Kimisi onu mucize olarak görse de canavar olarak nitelendirenler de vardı. 
  • Doğduğunda üç bacağı, üç ayağı ve iki cinsel organı vardı: İlginç bir hayat yaşadı

    Dört aylıkken bir doktora göründü ancak ek bacağı kesmek olası değildi çünkü Frank'in felç kalma ihtimali yüksekti. Geriye kalan tek seçenek, Frank'in bununla yaşamayı öğrenmesiydi.

    Toplumun baskısı giderek artınca, ebeveynleri küçük çocuğu korumak için onu teyzesinin yanına gönderdi. 
  • Doğduğunda üç bacağı, üç ayağı ve iki cinsel organı vardı: İlginç bir hayat yaşadı

    1898'de henüz dokuz yaşında olan Lentini, babasıyla birlikte Boston'da Guiseppe Magnano adında bir adamla tanıştı. Bu adam, Frank'in dünyasını değiştirdi ve Frank sadece bir yıl sonra dünyaca ünlü Ringling Brothers sirkinde en popüler isim haline geldi.

    Genç adam, üçüncü ayağıyla topla oynamak, ip üzerinden atlamak, paten kaymak ve bisiklete binmek gibi beceriler sergiledi.
  • Doğduğunda üç bacağı, üç ayağı ve iki cinsel organı vardı: İlginç bir hayat yaşadı

    Frank, beklendiği gibi kötü bir hayat yaşamadı. Unvanı milyonlara ulaştı ve büyük bir servet kazandı. Genç adam çevresinde, esprili ve karizmatik biri olarak biliniyordu.

    Örneğin, üçlü bir set ayakkabı almanın zor olup olmadığı sorulduğunda Lentini, iki çift aldığını ve fazla olanı, tek bacaklı bir arkadaşına verdiğine dair şakalar yapıyordu.
  • Doğduğunda üç bacağı, üç ayağı ve iki cinsel organı vardı: İlginç bir hayat yaşadı

    Büyüleyici bir kendini küçümseme becerisine sahipti ve üçüncü bacağına her zaman bir tabure olarak güvenebileceği için sandalyeye ihtiyacı olmayan tek erkek olduğu şakasıyla biliniyordu.
  • Doğduğunda üç bacağı, üç ayağı ve iki cinsel organı vardı: İlginç bir hayat yaşadı

    Frank, 1907 yılında Theresa Murray isimli bir aktrist ile evlenerek dört sağlıklı çocuk babası oldu ancak evliliğini yürütemedi fakat aşka da küsmedi; hayatının geri kalanını Helen Shupe isimli bir kadınla geçirdi. Ünlü şov adamı 1966 yılında, 77 yaşındayken akciğer yetmezliğinden öldü.
  • Doğduğunda üç bacağı, üç ayağı ve iki cinsel organı vardı: İlginç bir hayat yaşadı

    Frank'in efsanesi 2017 yılında The Greatest Showman filminde yaşatıldı. Sirk hayatını anlatan filmde; üç bacaklı Frank de vardı. (sol tarafta mavi takım elbiseli.)

    Kaynak: All That Interesting

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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