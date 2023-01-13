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Sakız mideye yapışır ve orada kalır: Gerçek mi efsane mi?

Genelde ebeveynler, çocuklara sakız yutmanın kötü ve zararlı olduğunu söylüyor. Birçok kişi bunun gerçek olup olmadığını bilmese de sakızın mide için zararlı olduğunu düşünüyor. Peki, bu sadece beyaz bir ebeveyn yalanı mı gerçek mi?

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  • Sakız mideye yapışır ve orada kalır: Gerçek mi efsane mi?

    Halk arasında sakız yutmakla ilgili birçok efsane dolaşıyor; sakızın mide tarafından sindirilmediği, mideye ya da iç organlara yapıştığına dair birçok söylenti var. Bunlar mit mi yoksa gerçeklik payı var mı?
  • Sakız mideye yapışır ve orada kalır: Gerçek mi efsane mi?

    Sindirim sistemi hastalıkları konusunda uzman olan Dr. Nancy McGreal, tüm bu söylentilerin pek de olası olmadığını söylüyor.

    Çoğu zaman, mide yemekten 30 ile 120 dakika sonra boşaltım yapar ve buna sakız da dâhildir. 
  • Sakız mideye yapışır ve orada kalır: Gerçek mi efsane mi?

    Sakız, ayakkabıya kolayca yapışabilir lakin iç organlara yapışmaz. Tıpkı diğer yiyecekler gibi aynı yolu kat eder ve daha sonra dışarı atılır.

    Ayrıca Dr. McGreal, sakızın midede kalması gibi bir durumun olmayacağını söylüyor ve şunu ekliyor; "Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaptığım tüm üst endoskopilerde, midede henüz bir tomar sakız görmedim."
  • Sakız mideye yapışır ve orada kalır: Gerçek mi efsane mi?

    Sakız yutmanın bariz zararsızlığı göz önüne alındığında, bu efsanenin nereden geldiğini söylemek zor, ancak makul bir tahmin; çocuklarını korumak isteyen ebeveynlerin, çocuklara yiyecek olmayan maddeleri yutmamayı öğretme çabasından geliyor olabilir. 

    Kaynak: Duke Health

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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