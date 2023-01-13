Sakız mideye yapışır ve orada kalır: Gerçek mi efsane mi?

Sakız, ayakkabıya kolayca yapışabilir lakin iç organlara yapışmaz. Tıpkı diğer yiyecekler gibi aynı yolu kat eder ve daha sonra dışarı atılır.

Ayrıca Dr. McGreal, sakızın midede kalması gibi bir durumun olmayacağını söylüyor ve şunu ekliyor; "Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaptığım tüm üst endoskopilerde, midede henüz bir tomar sakız görmedim."