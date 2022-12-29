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Gerçekten aç olduğunuz için mi yemek yiyorsunuz yoksa bu bir başa çıkma yöntemi mi?

Kendinizi sürekli bir şey yerken mi buluyorsunuz? Bunu aç olduğunuz için yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz lakin yemek yemek, olumsuz duygularla başa çıkmak için sıklıkla başvurulan bir rahatlama yöntemi. İşte, hissettiğiniz açlığın fiziksel mi yoksa duygusal mı olduğuna dair belirtiler...

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  • Gerçekten aç olduğunuz için mi yemek yiyorsunuz yoksa bu bir başa çıkma yöntemi mi?

    Yemek yemek hem vücudumuz için gerekli hem de bir o kadar da eğlenceli! Ancak bu noktada ayırt etmemiz gereken bir durum var; aç olduğumuz için mi yemek yiyoruz yoksa kendimizi mutsuz hissettiğimiz için mi?

    Fiziksel açlıkta; vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için beslenirsiniz. Duygusal açlık ise "daha iyi hissetmek" ile ilgilidir. Peki, siz hangi tür açlık yaşıyorsunuz? Gelin, detaylara yakından bakalım.
  • Gerçekten aç olduğunuz için mi yemek yiyorsunuz yoksa bu bir başa çıkma yöntemi mi?

    FİZİKSEL AÇLIK NASIL GELİŞİR?

    Kademeli olarak kendini gösterir: Gün içerisinde bir öğünden diğer öğüne doğru giden süre arasında kişi yavaş yavaş acıkır. Açlık bir anda bastırmaz.

    Mide guruldar: Beyin, enerji gerektiğine dair bir uyarı gönderir ve mide guruldar. Yani hayatta kalmak için yemek yeme dürtüsü ortaya çıkar.
  • Gerçekten aç olduğunuz için mi yemek yiyorsunuz yoksa bu bir başa çıkma yöntemi mi?

    Aşırı yemeye yol açmaz: Fiziksel açlık yaşayan biri doyduğu zaman daha fazla yemeye gerek duymaz.

    Bilinçli yemek yemek: Kişi, yemek yerken ne tükettiğinin farkındadır. Lezzeti hissederek tüketir.
  • Gerçekten aç olduğunuz için mi yemek yiyorsunuz yoksa bu bir başa çıkma yöntemi mi?

    FİZİKSEL AÇLIĞIN BELİRTİLERİ

    - Mide guruldaması,

    - Baş dönmesi,

    - Sinirli hissetme,

    - Konsantre olmada zorlanma,

    - Düşük enerji,

    - Baş ağrısı,

    - Sevilen bir yemeğin tercih edilmesi.
  • Gerçekten aç olduğunuz için mi yemek yiyorsunuz yoksa bu bir başa çıkma yöntemi mi?

    DUYGUSAL AÇLIK NASIL GELİŞİR? 

    Bir anda açlık duygusu bastırır: Fiziksel açlık gibi yavaşça gelişen bir süreç değildir hatta mide bir uyarı bile vermez. Kişi, genelde kendini bir anda aç olarak bulur.

    Aşırı yemeye yol açar: Duygusal olarak yemek yiyen insanlar, hoş olmayan duygularını bastırmak ve yatıştırmak için yemek yer. Ayrıca bu şekilde yemek yedikten sonra kendilerini suçlu veya utanmış hissedebilirler bu da aşırı yeme ve kilo alma döngüsüne yol açar.
  • Gerçekten aç olduğunuz için mi yemek yiyorsunuz yoksa bu bir başa çıkma yöntemi mi?

    Bilinçsiz yemek yeme: Kişi aç hissettiğinde ne yediğinin bir önemi yoktur. Sevdiği veya sevmediği besinleri tüketebilir, tercih yapmaz. Bunu yaparken de lezzetlerine odaklanmayı kaçırabilir. O anda dikkat sadece yeme eğilimindedir. Hatta kişi kaç porsiyon yediğini bile fark etmeyebilir.

    Genellikle üzücü duygularla eşleşir: Kişi genelde rahatsız edici duygular yaşadığında anlamsız bir açlık hisseder. Olayın ihtiyaçla ilgisi yoktur. 
  • Gerçekten aç olduğunuz için mi yemek yiyorsunuz yoksa bu bir başa çıkma yöntemi mi?

    DUYGUSAL AÇLIĞIN BELİRTİLERİ

    - Aç olmadan yemek yeme,

    - Rahatlama duygusu arama,

    - Birden bire hissedilen açlık duygusu ve rastgele yiyecekler tercih etme,

    - Kötü duygularla beraber gelen açlık hissi.

 

Haberi Hazırlayan : Basak Kanik
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