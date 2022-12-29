Yemek yemek hem vücudumuz için gerekli hem de bir o kadar da eğlenceli! Ancak bu noktada ayırt etmemiz gereken bir durum var; aç olduğumuz için mi yemek yiyoruz yoksa kendimizi mutsuz hissettiğimiz için mi?

Fiziksel açlıkta; vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için beslenirsiniz. Duygusal açlık ise "daha iyi hissetmek" ile ilgilidir. Peki, siz hangi tür açlık yaşıyorsunuz? Gelin, detaylara yakından bakalım.