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Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

Her insanın mutlu olduğu anları ve güzel geçen günleri olduğu kadar kötü günleri hatta haftaları oluyor. Bunu inkar etmek sürekli mutluluğu aramak elbette ki insan doğasına aykırıdır. Mutlu bir insan ile mutsuz insan arasındaki en belirgin fark, ne sıklıkta ve ne kadar süreyle bu evrenin mutlu tarafında kalabildikleridir. Burada önemli olan nokta ise ne kadar süreyle mutsuzluk halinin devam ettiğidir. Eğer yaşanan mutsuzluk sürekli olarak devam ediyorsa kronik mutsuzsunuz demektir. Peki, kronik mutsuz olduğumuzu nasıl anlarız? İşte kronik mutsuzluğun 7 göstergesi…

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  • Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

    Mutluluk kavramını tanımlamak çok karmaşık olsa da mutsuzluğu tanımlamak oldukça kolay. Kişi kendini basit şeylerle mutlu edebilir. Her insanın mutlu olma şekli ve nedeni farklıdır. Kimisi ailesiyle kimisi işiyle kimisi de hobileriyle mutluluğu yakalayabilir. Ancak kronikleşen mutluluğun belirtileri birçok kişide aynıdır. Kronik olarak mutsuz olan insanların göstergesi ise 7 ortak noktada buluşur. Peki, kronik mutsuzluğu aşmak mümkün mü? Elbette mümkün!  
  • Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

    Artık hayattan keyif alamıyorsanız, mutlu anlarınız çok azaldıysa ve eski neşenizi bulamıyorsanız kronik bir mutsuz olabilirsiniz. Kronik olarak mutsuz olan insanların hemen hemen hepsinde bulunan 7 özellik dikkat çekiyor. California Üniversitesi araştırmacılarından Sonja Lyubomirsky'a göre: 'Eğer gerçekten istersek, mutlu olmak için gerekli olan gücü kendi içimizde bulabiliriz.' Yani eğer istersek hepimiz için mutlu olmanın bir yolu var demektir.
  • Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

    Urbana-Champaign'deki Illinois Üniversitesi'nden Psikolog Ed Diener ve Virginia Üniversitesi'nden Shigehiro Oishi, 48 ülkeden 10.000'den fazla katılımcıyla yapılan bir çalışmada, mutluluk arayışının yalnızca Amerika'ya özgü olmadığını tüm dünyada yaygın bir hale geldiğini söylüyor. Araştırmacılar dünyadaki tüm insanları mutluluğu, hayatta anlam kazanmak, zengin olmak ve cennete girmek gibi diğer oldukça arzu edilen kişisel sonuçlardan daha önemli olarak değerlendirdi.
  • Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

    Çoğu insan, "huzur" veya "hoşnutluk" duygusu olarak tanımlanan gerçek mutluluğun yoğun olumlu duygular karmaşasından daha fazlası olduğunu kabul eder. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın, mutluluk kısmen duygusaldır ve bu nedenle her bireyin duygularının, genetiğin ve kişiliğin kurulmasında rol oynadığı bir termostat gibi doğal bir ayar noktasına sahip olduğu gerçeğine bağlıdır. Evet, olumlu olaylar size destek verir, ancak çok geçmeden doğal ayar noktanıza geri dönersiniz.
  • Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

    Ancak gerçek mutluluk, bir dopamin patlamasından daha uzun sürer, bu yüzden onu duygudan daha fazlası olarak düşünmek önemlidir. Mutluluk duygunuz ayrıca, en iyi arkadaşınızın mizah anlayışına, burnunuzun şekline veya evliliğinizin kalitesine zihinsel olarak beğenip beğenmediğiniz gibi bilişsel yansımaları da içerir. Bu duygunun sadece birazı sizin nasıl hissettiğinizle ilgilidir; geri kalanı, beklentilerinizi, ideallerinizi, değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenmenizi ve sayısız başka faktörü hesapladığınızda zihinsel aritmetiğin ürünüdür. Yani mutluluk bir ruh halidir ve bu haliyle kasıtlı ve stratejik olabilir.
  • Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

    KRONİK MUTSUZLUĞUN 7 GÖSTERGESİ

    Farkında olmadan yaptığınız birçok davranış kronik mutsuzluğa sürüklenmenize sebep olabilir. Kronik mutsuzluğa sebep olan alışkanlıkları ve davranışları öğrenmek bu aşamada oldukça önemlidir.
  • Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

    Sürekli evde vakit geçirmeyi istemek

    Genellikle vaktinizin çoğunu evin içinde yalnız bir şekilde geçirmek istiyorsanız mutlu olma ihtimalinizi azaltıyorsunuz demektir. İnsanlar sosyalleşerek ruhlarını besler. Konuşarak, dinleyerek ya da eğlenceli aktivitelerde bulunarak keyfini yükseltir. Sürekli evinizde bir köşeye çekilerek yaşamak ve kimseyle konuşmamak mutsuz olmanızın en büyük sebeplerinden olabilir.

    Mutsuzluğun sizi ne zaman asosyal yapmaya başladığını fark edin ve kendinizi dışarı çıkıp insanlarla etkileşim kurmaya zorlayın.
  • Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

    Hayatın zor olduğuna inanmak ve kendini sürekli mağdur görmek

    Kuşkusuz her insan için hayatın zor yönleri bulunur. Ancak hayatın zor yönlerini nasıl göğüslediğimiz önem teşkil eder. Elbette ki bazı insanların hayatta karşılaştığı zorluklar diğerlerine göre daha fazla olabilir. Mutsuz insanlar genel olarak hayatın zor olduğu ve kendi kontrolleri dışında geliştiği düşüncesine kapılırlar. Bu düşüncenin altında büyük bir çaresizlik hissi vardır. Herkes arada sırada kendini kötü hissedebilir. Ancak sürekli mağdur olduğunuzu düşünmek hayatınızdan memnun olmamak mutluluğuna engel olur.

    Mutlu insanlar ise hayatın zor olabileceğini bilirler ve mağduriyete karşı merak tavrıyla zor zamanları atlatırlar. Kendilerini nasıl bir karmaşaya soktuklarının sorumluluğunu üstlenirler ve kendilerini bu karmaşadan bir an önce kurtarmaya odaklanırlar. Hayatta kalabilmek ve yaşamınızı güzelce sürdürebilmek için tüm zorluklara göğüs germek gerekir.

    Koşullardan şikayet etmeye karşı problem çözmeye yönelik sebat, mutlu bir insanın belirtisidir. Mutsuz insanlar kendilerini hayatın kurbanları olarak görürler ve diğer taraftan bir çıkış yolu bulmaya karşı “bak bana ne oldu” tavrına takılıp kalırlar.
  • Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

    Güvensizlik

    Mutlu insanların çoğu hemcinslerine güveniyor. Herkesin onları elde etmeye çalıştığını varsaymak yerine, insanların içindeki iyiliğe inanırlar. Tanıştıkları insanlara karşı genellikle açık ve arkadaş canlısı olan mutlu insanlar, çevrelerinde bir topluluk duygusu geliştirir ve açık kalpli yeni insanlarla tanışırlar.

    Mutsuz insanlar, tanıştıkları çoğu insana güvenmezler ve yabancılara güvenilemeyeceğini varsayarlar. Ne yazık ki bu davranış, yavaş yavaş bir iç çemberin dışındaki herhangi bir bağlantıya kapıyı kapatmaya başlar ve yeni arkadaşlarla tanışma şansını engeller.
  • Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

    Kötümser olmak ve sürekli şikayet etmek

    Hayatınızın belirli dönemlerinde ister istemez geleceğinize yönelik olumsuz düşüncelere kapılırsınız.

    Kötümser yaklaşım ve olumsuz düşünceler ruh halinizi de etkiler. Sürekli kötü şeylerin olmasını beklersiniz.

    Kötümser düşünceler hayatınızdaki güzellikleri görmenize engel olur. Bu durumda da mutsuzluğa sürüklenirseniz. Kötümser düşüncelerin ne kadar mantıksız olduğunu fark etmeden bu düşüncelerden kurtulmak çok kolay değildir

    Mutsuz insanlar geçmişte yaşamayı severler. Başlarına gelenler ve hayatın zorlukları, onların tercih ettiği konuşmadır. Söyleyecekleri bir şey kalmadığında, başkalarının hayatlarına dönüp dedikodu yapacaklar.
  • Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

    Mutlu insanlar şimdide yaşar ve geleceği hayal eder. Olumlu havalarını odanın diğer ucundan hissedebilirsiniz. Üzerinde çalıştıkları bir şey için heyecanlılar, sahip oldukları için minnettarlar ve hayatın olasılıkları hakkında hayaller kuruyorlar.

    Açıkçası hiçbirimiz mükemmel değiliz. Arada bir hepimiz negatif sularda yüzeceğiz ama önemli olan orada ne kadar kaldığımız ve kendimizi dışarı çıkarmak için ne kadar hızlı çalıştığımız. Her gün olumlu alışkanlıklar uygulamak, mutlu insanları mutsuz insanlardan ayıran şeydir, her şeyi mükemmel yapmamak.
  • Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

    Kendini geliştirmekten kaçınmak

    Mutlu olmak ve kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız gelişmeniz gerekir. Yeniliklere açık olarak ve tüm yenilikleri takip ederek kendinizi geliştirmeye çalışın.

    Hayatın kendi başına ilerlemesini bekleyerek mutlu olamazsınız. Kendinize hedefler koymanız, öğrenmeniz ve araştırmanız gerekir. Sadece öylece durup yaşamaya devam ederseniz hayatın güzelliklerini keşfedemezsiniz.
  • Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

    Kendini sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırmak

    Mutsuz insanlar, başkasının şansının kendi servetinden çaldığına inanırlar. Etrafta dolaşacak kadar iyilik olmadığına inanıyorlar ve sürekli olarak sizinkini onlarınkiyle karşılaştırıyorlar. Bu kıskançlık ve küskünlüğe yol açar.

    Mutlu insanlar, şansınızın ve içinde bulunduğunuz durumun, onların da başarmayı arzulayabileceklerinin yalnızca bir işareti olduğunu bilirler. Mutlu insanlar, gezegendeki hiç kimse tarafından kopyalanamayacak veya çalınamayacak benzersiz bir plan taşıdıklarına inanırlar. Sınırsız olasılıklara inanırlar ve bir kişinin şansının onların hayattaki olası sonuçlarını sınırladığını düşünerek batağa saplanmazlar.
  • Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?

    Yaşanan sorunları görmezden gelmek

    Mutlu insanlar sorunların üstesinden gelebilmek için mücadele eder. Hata yaptıklarında bunu kolayca kabul ederler.

    Mutsuz insanlar ise genellikle problemlerini görmezden gelmeye çalışırlar. Problemlerini sadece büyütürler ve çözüm önerisi üretmezler.

    Sorunu çözmek için harekete geçmedikçe problem büyür ve artık kontrolden çıktığını düşünmeye başlarsınız. Bunun sonucunda kendinizi kurtulamayacağınız bir mutsuzluğa sürüklemiş olursunuz.

    Eğer kronik mutsuzluğunuzdan kurtulmak istiyorsanız bir adım atın ve kendinizde gördüğünüz bu belirtilerden kurtulmaya çalışın.

    Kaynak: Psychologytoday

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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