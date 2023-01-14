Güzel kadınlarla sohbet eden erkekler geçici olarak bilişsel gerileme yaşıyor

Aynı test ve aşamalar, bir grup kadın denek üzerinde de gerçekleştirildi. Ancak hem erkeklerle hem de kadınlarla konuşan kadın deneylerin hafıza testinden aldığı puanlar değişmedi.

Bulgularıyla ilgili bir raporda araştırmacılar şöyle dedi: "Erkeklerin bilişsel işlevlerinin çekici bir kadınla etkileşimden sonra geçici olarak gerileyebileceği sonucuna vardık."