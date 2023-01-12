Uzmanlara göre moda diyetler neden işe yaramıyor?

Bazen kilo vermek isteyen insanlar, kısa bir süre için popüler olan ve insanların hızlı kilo vermelerine yardımcı olduğunu iddia eden moda diyetlerden birine başvuruyor.

3 günde 5 kilo gibi iddialı ve dikkat çekici sloganları olsa da moda diyetler uzun vadede işe yaramıyor. Peki, neden?