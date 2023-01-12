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Uzmanlara göre moda diyetler neden işe yaramıyor?

Özellikle sosyal medyada birçok diyet tarzı dolaşıyor. Her biri, çok kısa vadede büyük kilo kaybı sağlayacağı konusunda büyük bir beklenti yaratıyor. Ancak ne var ki bu diyetlerin hiçbiri doktor kontrolünde olmadığı gibi uzun vadede işe de yaramıyor. Peki, neden? İşte, uzmanlardan güzel bir cevap...

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  • Uzmanlara göre moda diyetler neden işe yaramıyor?

    Bazen kilo vermek isteyen insanlar, kısa bir süre için popüler olan ve insanların hızlı kilo vermelerine yardımcı olduğunu iddia eden moda diyetlerden birine başvuruyor.

    3 günde 5 kilo gibi iddialı ve dikkat çekici sloganları olsa da moda diyetler uzun vadede işe yaramıyor. Peki, neden?
  • Uzmanlara göre moda diyetler neden işe yaramıyor?

    Florida'da bir merkezde çalışan diyetisten Dr. Kara Burnstine'nın buna güzel bir cevabı var. Doktora göre; moda diyetlerin başlangıçta işe yarıyor gibi görünmesinin nedeni, kalorileri veya tüm yiyecek gruplarını önemli ölçüde azaltma eğiliminde olmaları. Bu nedenle insanlar genellikle daha az kalori alıyor ve belirli yiyeceklerden sınırlı porsiyonlar tüketiyor. Bu da doğal olarak sağlıksız ve hızlı bir kilo kaybına yol açıyor. 
  • Uzmanlara göre moda diyetler neden işe yaramıyor?

    Ancak Burnstine, böyle bir diyetin bir yaşam tarzı olarak sürdürülemez olması nedeniyle sonuçların genellikle kısa ömürlü olduğunu da ekliyor. Bu, çoğu insanın normal yeme biçimine döndüklerinde neden kaybettikleri kiloları geri aldığına dair mantıklı bir açıklama.
  • Uzmanlara göre moda diyetler neden işe yaramıyor?

    Ayrıca bu iddialı diyetlerdeki diğer sorun; vücut için gerekli mineral ve kalsiyumu barındıracak besin gruplarını kısıtlayacak şekilde yapılması. Örneğin, popüler bir diyette karbonhidratın yasak olduğunu sıklıkla görebilirsiniz ancak vücut, enerji için karbonhidrata ihtiyaç duyar.
  • Uzmanlara göre moda diyetler neden işe yaramıyor?

    Dr. Burnstine, "Seksi veya modaya uygun değil ancak eski moda sıkı ve tutarlı çalışma, sürdürülebilir kilo kaybını sağlayan şeydir. Yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanır" diyor.
  • Uzmanlara göre moda diyetler neden işe yaramıyor?

    Elbette, diyet ve kilo verme süreçlerinin bir de psikolojik bir yönü var. Hangi yiyeceklerin sizde duygusal açlık tetikleyicisi olduğunu da bilmelisiniz. Bunun yanında uyku da kilo vermek için çok önemli bir faktördür çünkü uyku eksikliği kortizol düzeylerinin [stres hormonu] artmasına neden olabilir ve bu da açlık hissi yaratabilir.
  • Uzmanlara göre moda diyetler neden işe yaramıyor?

    Başka bir diyetisyen olan Wesley McWhorter'a göre; sağlıklı ve uzun vadeli olan bir diyete, kişinin kalan hayatında da uyması gerekiyor.

    McWhorter, "Unutmayın, herhangi bir diyet değişikliğinin sürdürülebilir olması için eğlenceli olması gerekir, bu nedenle sevdiğiniz, yemek kültürünüz ve ailenizle uyumlu yiyecekleri hayatınıza dâhil etmeye odaklanın" diyor.

    Kaynak: Live Science

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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