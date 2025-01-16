Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Çikolata sosu ve kremasıyla herkesi kendine hayran bırakan: Ev yapımı profiterol tarifi!

        Çikolata sosu ve kremasıyla herkesi kendine hayran bırakan: Ev yapımı profiterol tarifi!

        Evde tatlı yapmayı sevenler için, yumuşacık profiterol toplarıyla hazırlayabileceğiniz harika bir tarifimiz var. İçindeki enfes krema ve üzerindeki çikolata sosuyla bu tatlı, hem görünümü hem de lezzetiyle sofralarınızın yıldızı olacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 23:12 Güncelleme: 16.01.2025 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Profiterol, Fransız mutfağından dünyaya yayılan ve herkesin severek tükettiği bir tatlıdır. Kıvamında hazırlanmış hamuru, pürüzsüz kreması ve yoğun çikolata sosuyla misafirlerinizi etkilemek artık çok kolay. İşte evde kolayca yapabileceğiniz tam ölçülü bir profiterol tarifi!

        2

        MALZEMELER

        HAMUR İÇİN:

        1 su bardağı su

        100 gram tereyağı

        1 su bardağı un

        4 adet yumurta

        Bir tutam tuz

        3

        KREMA İÇİN:

        2,5 su bardağı süt

        1 çay bardağı toz şeker

        1 adet yumurta sarısı

        2 yemek kaşığı un

        1 yemek kaşığı nişasta

        1 paket vanilin

        1 yemek kaşığı tereyağı

        ÇİKOLATA SOSU İÇİN:

        200 ml krema

        150 gram bitter çikolata

        4

        YAPILIŞI

        1. HAMURUN HAZIRLANIŞI:

        Orta boy bir tencereye su ve tereyağını koyun. Tereyağı tamamen eriyene kadar orta ateşte karıştırın.

        5

        Hamuru 3-4 dakika boyunca sürekli karıştırarak pişirin. Tencerenin tabanında ince bir kabuk oluşmaya başlayınca ocağı kapatın ve hamuru soğumaya bırakın.

        Ilınan hamura yumurtaları teker teker ekleyin. Her yumurtadan sonra hamuru mikserle veya tahta kaşıkla iyice karıştırın. (Hamurun pürüzsüz ve yapışkan bir kıvamda olması gerekiyor.)

        6

        Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamuru bir krema torbasına doldurun ve ceviz büyüklüğünde toplar halinde tepsiye sıkın.

        Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika, üzeri altın sarısı olana kadar pişirin. (Fırının kapağını ilk 20 dakika açmamaya dikkat edin.)

        7

        2. KREMA YAPIMI:

        Süt, toz şeker, yumurta sarısı, un ve nişastayı bir tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

        Kıvam alınca ocağı kapatın ve vanilin ile tereyağını ekleyin. Karıştırarak soğumaya bırakın.

        Krema tamamen soğuduktan sonra pürüzsüz bir kıvam alması için mikserle çırşabilirsiniz.

        8

        3. ÇİKOLATA SOSUNUN HAZIRLANIŞI:

        Kremayı küçük bir tencereye alın ve kaynama noktasına gelmeden ısıtın.

        İsınan kremanın içine bitter çikolatayı ekleyin ve karıştırarak eritin. Homojen bir sos elde edince ocağı kapatın.

        9

        4. PROFİTEROLÜN BİRLEŞTİRİLMESİ:

        Fırından çıkan profiterol toplarını bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesin veya alt kısmından bir delik açın.

        Krema torbası kullanarak topların içine hazırladığınız kremayı sıkın.

        Tüm topları bir servis tabağına dizin. Üzerine hazırladığınız çikolata sosunu dökün.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat için tutuklama talebi
        Rıza Akpolat için tutuklama talebi
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!