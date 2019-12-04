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Çikolatalı mus tarifi, nasıl yapılır?

Çikolata severlerin favorisi olan çikolatalı mus, bitter çikolatası ile herkesin çok sevdiği bir lezzet sunuyor. Peki çikolatalı mus nasıl yapılır, hangi malzemeler gereklidir? İşte tarifi

Çikolatalı mus tarifi, nasıl yapılır?

Çikolatalı Mus nasıl yapılır? Tatlı krizlerinin bir numaralı çözümü olan çikolatalı mus yoğun bitter tadıyla damaklarınızda unutulmayacak bir tat bırakmaya geliyor. Tatlı olarak akşam yemeklerinizde sunabilirsiniz.

Çikolatalı Mus Malzemeler:

  • 150 gram bitter çikolata
  • 200 ml krema
  • 3 adet yumurta beyazı
  • ¼ çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

Çikolatalı Mus Yapılışı:

  • Yumurta beyazları ve tuz ekleyerek bir mikser yardımıyla yüksek hızda 8 dakika kadar çırpın.
  • Bitter çikolatayı benmari usulü eritin.
  • Erimiş olan çikolatanızın içerisine esmer şekeri atıp sıcaklığında erimesini bekleyin.
  • Farklı bir kap içerisinde süt kremasını alıp çırparak yoğunlaştırın.
  • Erittiğininiz çikolatayı bu karışıma katıp karıştırmaya devam edin.
  • Katı bir hal alan yumurta beyazını köpüğünü söndürmeden ekleyin.
  • Alttan üste doğru spatula yardımıyla karıştırın.
  • Hazır olan karışımları kaselere paylaştırın buzdolabında beklettikten sonra soğuk olarak tüketin.

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