Cildimiz zamanla dış etkenlerden ve yaştan dolayı sarkmaya ve yıpranmaya başlamaktadır. Sıkı bir cilt hem kişinin güzel görünmesini hem de kendine güvenmesini sağlamaktadır. Cildi sıkılaştırıcı bakımlar ile destekleyerek aynı zamanda aldığımız besinlerle de korumak gerekmektedir.
Sıkı, pürüzsüz ve parlak bir cilt her bayanın istediği bir görünümdür. Vücuda alınan A,E ve C vitaminleri cildin sıkılaşmasını sağlamaktadır. Cildinizin sıkılaşması için bu vitaminleri barındıran meyveler tüketmek ve bu meyvelerle bakım yapmak en faydalı olanıdır. Günde bir barda taze sıkılmış meyve suyu mutlaka tüketmelisiniz.
Cilt Sıkılaştıran Meyveler Şunlardır;
- Portakal; içeriğinde yüksek oranda C vitamini bulunmasından dolayı düzenli olarak tüketildiğinde ciltteki kolajen ve elastin yapısını desteklemektedir.
- Şeftali; içeriğinde yüksek oranda A vitamini ve antioksidan özelliği sayesinde düzenli tüketildiğinde; cildin nemli kalmasını sağlayarak kırışık ve sarkmaları önlemektedir.
- Muz; içerisinde E ve A vitamini bulunmasından dolayı düzenli tüketildiğinde cildin yorgun, mat ve pürüzlü görüntüsünü düzelterek, sarkmaları toparlamaktadır.
- Elma; ünlülerin bile her gün tükettiği elma hem kendisi hem de kabuğu faydalı bir meyvedir. Cildin ve hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanma etkilerini geciktirmektedir.
- Kayısı; lifli yapısı ve içerdiği A vitamini ile cildi arındırarak canlanmasını sağlamaktadır. Bu şekilde cildin sarkmamasına destek vermektedir.
- Mandalina; içeriğindeki C vitamini sayesinde kolajen üretimi destekleyerek cildin kırışmasını ve sarkmasını önlemektedir.
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