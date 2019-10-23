Cildimiz zamanla dış etkenlerden ve yaştan dolayı sarkmaya ve yıpranmaya başlamaktadır. Sıkı bir cilt hem kişinin güzel görünmesini hem de kendine güvenmesini sağlamaktadır. Cildi sıkılaştırıcı bakımlar ile destekleyerek aynı zamanda aldığımız besinlerle de korumak gerekmektedir.

Sıkı, pürüzsüz ve parlak bir cilt her bayanın istediği bir görünümdür. Vücuda alınan A,E ve C vitaminleri cildin sıkılaşmasını sağlamaktadır. Cildinizin sıkılaşması için bu vitaminleri barındıran meyveler tüketmek ve bu meyvelerle bakım yapmak en faydalı olanıdır. Günde bir barda taze sıkılmış meyve suyu mutlaka tüketmelisiniz.

Cilt Sıkılaştıran Meyveler Şunlardır;