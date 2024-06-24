Cildiniz için yanlış olan ürünlerle vaktinizi harcamayın: Cilt tipi nasıl belirlenir?

CİLDİNİZ YAĞLIYSA SABAH AKŞAM TEMİZLEYİN

Yüzünüzü yumuşak bir yüz temizleyicisi ve ılık suyla 30 saniye ila bir dakika yıkayın. Sorunlu bölgeleri benzoil peroksit, glikolik asit ya da salisilik asit içeren yüz ürünleriyle tedavi edebilirsiniz. Bu nokta tedavilerini ya da ilaçlı pedleri denemeden önce yüzünüze hangisinin en iyi geldiğini test etmek için küçük bir numune satın almalısınız.