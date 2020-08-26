Türk mutfağının kahvaltı çeşitlerinden biri olan çilek reçeli enfes bir lezzettir. Mutfaklarımızın olmazsa olmazı olan bu reçel tarifimizi yapmaya başlayalım.
Çilek reçeli malzemeler:
- 1 kg ortadan ikiye ayırdığımız çilek
- 5 su bardağı şeker
- 5-6 damla limon suyu
Çilek reçeli yapımı:
- Öncelikle iyice yıkadığımız ve ortadan ikiye böldüğümüz çileklerimizi kaynatacağımız tencerenin içerisine alıyoruz. Üzerine şekerimizi ilave ediyoruz.
- 5-6 saat kadar üzeri kapalı ve hiç su gelmeyecek şekilde bekletiyoruz. Ben geceden hazırladım. Sabahta yapımına başladım.
- Suyunu salmış olan reçelimizi orta derecede harlı ocağın üzerine alıyoruz. Başından ayrılmadan köpüklerini bir kaşık yardımı ile alıyoruz. Eğer köpükleri almazsak reçelimiz güzel olmaz.
- 20 dakika sonra limon suyumuzu ilave ediyoruz. Bu arada köpükler gidene kadar kaşık yardımı ile köpükleri alıyoruz. 10 dakika kadar daha kaynatıp ocağımızın altını kapatıyoruz.
- Hafif ılınınca hazırlamış olduğumuz kavanozlarımızın içine boşaltıyoruz. Reçelimiz hafif akışkan bir kıvamda olması gerekir.
- Afiyet olsun…
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