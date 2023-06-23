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Çilekli irmik tatlısı tarifi

Pek çok tatlının içeriğinde yer alan irmik, farlı lezzetlere bürünerek damaklarla buluşmaya devam ediyor. Çilekli irmik tatlısı ise ana malzemesi irmik olan ve çoğu kişinin vazgeçemediği tatlılar arasındaki yerini koruyor. Yapım aşaması kolay gibi görünen ancak bazı püf noktalar karşısında özen gösterilmesi gereken çilekli irmik tatlısı, günün neredeyse her saati hiç rahatsız etmeyen hafif bir tatlıdır. Ayrıca az malzeme ile hızlı bir şekilde tatlı ihtiyacınız giderecek, tadına doyamayacağınız bir lezzettir. İçeriğinde yer alan malzemelerin oranı ve aldığı kıvam sonucu lezzetine doyum olmayan çilekli irmik tatlısı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları sizler için araştırdık.

Çilekli İrmik Tatlısı Tarifi: Çilekli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Son zamanlarda nefis bir tatlı ile günününüz güzelleştirmek istiyorsanız çilekli irmik tatlısına bir şans verebilirsiniz. Üstelik pratik bir yapıma sahip olan çilekli irmik tatlısı, sevdiklerinize sunacağınız özel bir tatlı olarak tercih edebileceğiniz muhteşem bir lezzet. Peki, çilekli irmik tatlısı nasıl yapılır? Çilekli irmik tatlısı tarifinden nasıl yapıldığına, çilekli irmik tatlısı malzemelerinden yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken tüm bilgiler için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

  • Kaç kişilik: Kâse boyutuna göre 5-7 kişilik
  • Hazırlama süresi: 25 dakika
  • Pişirme süresi: 25-30 dakika
  • Kalori: Bir porsiyon 390 kcal

Çilekli İrmik Tatlısı Malzemeleri

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı irmik
  • 7 yemek kaşığı toz şeker
  • 12 adet çilek
  • 1 paket vanilin
  • İsteğe göre Hindistan cevizi
  • Daha fazla çilekli irmik tatlısı yapmak için malzemeleri iki katına çıkarabilirsiniz.

Çilekli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

  • Çilekli irmik tatlısı yapımı esnasında öncelikle derin bir tencereye sütü alın. Toz şeker, vanilin ve irmiği tencerenin içine süt ile birlikte ilave edin.
  • Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra ocağın üzerinde kısık ateşte pişirmeyen başlayın. Kıvam alıncaya kadar pişirme işlemine devam edin.
  • Diğer yandan çilekleri saplarından ayırın ve iyice yıkayın. Tüm çilekleri ortadan ikiye kesin ve blender’dan geçirin. Çilekler püre halini aldıktan sonra bir kaba aktarın.
  • Elde ettiğiniz çilek püresine Hindistan cevizi ekleyin.
  • Pişirdiğiniz irmik, tencerede kıvam aldıktan sonra ocaktan alın. İlk sıcağının çıkmasını bekleyin.
  • Tenceredeki irmiğin ilk sıcağı çıktıktan sonra elde ettiğiniz çilek püresi ve Hindistan cevizini tencereye aktarın ve iyice karıştırın.
  • Tüm bu işlemler bittikten sonra çilekli irmik tatlısını uygun kâselere pay edin ve ardından buzdolabında en az 1 saat soğutun.

Afiyet olsun.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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