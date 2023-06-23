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Dondurmalı irmik tatlısı tarifi

Tatlı denildiğinde akla ilk gelen malzemeler arasındaki irmik hem sütlü hem de şerbetli tatlılara oldukça yakışıyor. Bu nedenle özellikle ev hanımlarının mutfağından asla eksik olmuyor. Lezzetli ve hafif bir tatlı arayışı içindeyseniz dondurmalı irmik tatlısı tarifini deneyebilir, yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde ferahlatan bir tatlıyı damağınızla buluşturabilirsiniz.

Dondurmalı İrmik Tatlısı Tarifi: Dondurmalı İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk
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Dondurmalı irmik tatlısının yapımı oldukça kolaydır. Sadece evdeki malzemeler ile zamanı en iyi şekilde kullanarak, gününüzü bu özel tatlı ile taçlandırabilirsiniz. Bu özel lezzet, sadece günlük tatlı ihtiyacınızı gidermez. Ayrıca özel günleriniz için yapmaktan keyif alacağınız alternatif bir lezzete dönüşür. Eğer dondurmalı irmik tatlısı malzemelerini merak ediyorsanız en doğru adrestesiniz. Peki, dondurmalı irmik tatlısı nasıl yapılır? Dondurmalı irmik tatlısı yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir? İçeriğimizin devamını inceleyerek, dondurmalı irmik tatlısının yapımı hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

  • Kaç kişilik: 4-5 kişilik
  • Hazırlama süresi: 15 dakika
  • Pişirme süresi: 20 dakika
  • Kalori: 1 porsiyon 62 kcal

Dondurmalı İrmik Tatlısı Malzemeleri

  • 500 gram irmik
  • 250 gram margarin ya da tereyağı

İçi için;

  • Vanilyalı dondurma

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 2 su bardağı şeker

Üzeri için;

  • Dolmalık fıstık

Dondurmalı İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

  • Dondurmalı irmik tatlısı tarifinin ilk aşaması, şerbetini hazırlamaktır. Tarifte yer alan süt, su ve şekeri bir tencereye alın ve iyice çırpın. Ardından şeker eriyene kadar şerbeti kaynatın. Şerbet hazırlandıktan sonra ocağın altını kapatın ve şerbeti bir kenara alın.
  • Helvayı hazırlamak için uygun boyutlarda bir tencere bulun. Tencerede tereyağı ya da margarini eritin. Hemen sonrasında 500 gram irmiği tencereye aktarın. İrmiğin margarin ile harmanlanmasının ardından malzemeler pembeleşinceye kadar kavurun.
  • İrmiğin kavrulduğundan emin olduktan sonra şekerli sütü ilave edin. Sütün eklenmesinden sonra irmiği karıştırarak pişirmeye devam edin. Süt çektiğinde ocağı kapatın ve bir havlu kâğıt yardımı ile irmiğin üzerini örtün. Demlenmesini bekleyin.
  • Küçük çukur bir kâseye streç film yerleştirin. Helvayı kâse şeklini alacak şekilde koyun. Ortasını boş bırakmak için helvayı elinizle açın. Bir miktar dondurma koyun ve üzerini tekrar helva ile kapayın. Kâseyi ters çevirin. İrmik helvası bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
  • Elde ettiğiniz dondurmalı irmik tatlısı süslemek için hazır. Üzerini dolmalık fıstık ya da tercih ettiğiniz herhangi bir malzeme ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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