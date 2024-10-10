'Çılgın Dersane' serisinin 5'inci filmi
'Çılgın Dersane' serisinin 5 filminde Rap'çi Pote ile Miss Turkey Finalisti Çağla Şen de rol aldı
‘Çılgın Dersane’ serisinin yeni filmi, gösterime hazır hale getirildi. Müzikleri, dansları, muziplikleri, dostluk ve aşk bağlarıyla hafızalarda yer edinen 'Çılgın Dersane'nin 5'inci filmi gösterime 8 Kasım’da girecek.
Rap'çi Pote ile Miss Turkey Finalisti Çağla Şen, ‘Çılgın Dersane 5: Updated’ için bir araya geldi. İki yetenekli isim filmde romantik bir aşk hikâyesinin kahramanları olacak. Pote filmde yine kendi ismiyle yer alırken Çağla Şen ise ‘Sıla’ karakterine hayat verecek.
‘Çılgın Dersane 5: Updated’in oyuncu kadrosunda; Pote - Mehmet Efe Çam, Ertunç Tuncer, Duygu Zehra Doğru, İrem Büğrüoğlu, Çağla Şen, Hacı Ahmet Ak, Ömer Faruk Çavuş, Irmak Topaloğlu, Arda Dalıcı, Naz Beşik, Orçun Soytürk, Ulaş Can Kutlu, Oben Onur, Sinem Buse Elbir, Kaan Arkat, Nazlıcan Turan, İsmail Hocaoğlu, Alphan Yuvalı, Batuhan Çebi, Lina Hourieh, Mustafa Topaloğlu, Hakan Bilgin, Pınar Özer ve Arzu Yanardağ yer alıyor.
'Çılgın Dersane 5: Updated'de bu kez yeni bir yarışma heyecanı yaşanacak. Antalya’da düzenlenen Özel Eğitim Kurumları Yarışması’na son anda katılan ekibin macerasını konu alan film, sinemaseverlere özlenen gençlik ruhunu aktaracak. Çılgın Dersane ruhunu yeniden canlandırmaya hazırlanan ekip zorlu yarışmalarla sınanırken aynı zamanda aşk, dostluk, kardeşlik ve yardımseverlik gibi değerlerin de sınavını verecek.
Genel yönetmenliği Faruk Aksoy’, yapımcılığı Plaza Yapım’a, ait olan filmin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli otururken senaryosu Şafak Güçlü ve İrfan Saruhan imzası taşıyor.