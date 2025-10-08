Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 8 Ekim 2025 Çarşamba Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 8 Ekim 2025 Sayısal Loto sonuç sorgulama

        Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Saat 21.30'da açıklanan Sayısal Loto sonuçları canlı yayında belli oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçları haftada üç gün noter huzurunda canlı yayında açıklanmaktadır. İşte, 8 Ekim 2025 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 21:39 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu. Binlerce kişinin şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirildi. İşte noter huzurunda çekilişi yapılan 8 Ekim 2025 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        8 EKİM 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        REKLAM

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        AB'den Dron Duvarı planı
        AB'den Dron Duvarı planı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı