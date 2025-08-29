Cilo Dağı Nerede? Cilo Dağı Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

Konum ve İl Sınırları

Cilo Dağı, Hakkâri il sınırları içerisinde bulunur ve Hakkâri şehir merkezine yaklaşık 30–40 kilometre uzaklıktadır. Dağ, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerine yakın konumda olup, sınırları içerisinde pek çok küçük köy ve yerleşim birimi barındırır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin tipik dağlık ve sarp arazi yapısına sahip olan Cilo, yılın büyük bölümünde sert iklim koşullarıyla dikkat çeker.

Yükseklik ve Jeolojik Özellikler

Cilo Dağı’nın en yüksek noktası 4.135 metre ile Türkiye’nin en yüksek üçüncü zirvesi olarak bilinir. Genellikle “Cilo-Sat Dağları” adıyla anılan bu dağ silsilesi, Hakkâri ilinin doğal sınırlarını çizen önemli coğrafi bir oluşumdur. Cilo’nun zirvesinde yılın büyük bir bölümünde kar bulunur ve bazı bölgeleri buzullarla kaplıdır. Bu buzullar, dağın hem doğal hem de ekolojik değerini artırmaktadır. Jeolojik olarak Cilo, kalker ve metamorfik kayalardan oluşan bir yapı sergiler ve bu yapısı, dağın kayalık ve dik yamaçlarının oluşmasına neden olmuştur.

REKLAM Doğa ve Ekosistem Cilo Dağı, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile öne çıkar. Dağın eteklerinde ve vadilerinde çeşitli orman alanları bulunur; meşe, gürgen, ladin ve çam türleri yaygındır. Bölgede yaşayan yaban hayvanları arasında ayı, kurt, dağ keçisi, çakal ve tilki gibi türler vardır. Kuş gözlemciliği için de ideal olan Cilo, kartal ve şahin gibi yırtıcı kuş türlerine ev sahipliği yapar. Dağın yüksek bölgelerinde ise nadir ve endemik bitki türleri görülür; bu durum, bölgenin biyolojik çeşitliliğini artırır ve ekosistemin korunmasına katkı sağlar. İklim ve Mevsimler Cilo Dağı’nda iklim, yüksekliğe bağlı olarak değişiklik gösterir. Yaz aylarında serin ve temiz hava hakimdir, zirveye çıkmak isteyenler için bu dönem en uygun zamandır. Kış aylarında ise yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle dağın zirvesi zorlu bir hale gelir; dağcılar için riskli koşullar oluşur. Bu nedenle kış tırmanışları yalnızca deneyimli dağcılar tarafından tercih edilir.