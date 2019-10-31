Cilt yağlanmasının nedenleri nelerdir?

Ciltte yağlanmanın olması sadece genetik değildir. Bunun genetik olarak olması haricinde dış etkenler, beslenme ve stres gibi nedenlerde etken olabilmektedir. Bu yüzden yaşantınızı gözde geçirerek nedenlerini tespit edebilirsiniz.
Ciltteki yağlanmanın nedenleri;
- Vücutta oluşan bazı hastalıkların cildi yağlandırdığı bilinmektedir.
- Hormonların dengesizliği nedeniyle yağ bezlerinin aşırı salgılanması yağlanmaya neden olabilmektedir. Hormon seviyesi normal düzeye gelmedikçe yağlanma devam edecektir.
- Ergenlik döneminde erkeklerde daha fazla görülmekle beraber yağ seviyesinin salgılanması yükselmektedir. Bu yüzden bu dönemdeki gençler genellikle yağlı bir cilde sahiptir.
- Doğum kontrolü ve akne tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar ciltte yağlanmaya neden olabilmektedir.
- Cildin günde 2 kereden fazla yıkanması yağ bezlerinin harekete geçmesini sağlayarak yağlanmaya neden olabilmektedir.
- Tüketilen yağlı yiyecekler ve işlenmiş gıdalar ciltteki yağ dengesini etkileyebilmektedir.
- Zayıflamak için uygulanan diyetler sonucu yetersiz vitamin alınması hormon seviyelerini bozarak, yağlanmaya neden olabilmektedir.
- İçeriği bilinmeden uygulanan kapatıcı ve fondötenler de yağlanmaya neden olabilmektedir.
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