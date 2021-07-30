Cimilli İbo adı ile bilinen İbrahim Özer, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmış ve tedavi görmüştü. Kısa bir süre önce yeniden rahatsızlanan Cimilli İbo, böbrek yetmezliği yaşıyor ayrıca Cimilli İbo'nun kanında aşırı enfeksiyona rastlandığı belirtiliyor. Cimilli İbo hakkında çıkan ölüm iddialara ailesinden tepki geldi.



Cimilli İbo'nun Instagram hesabından paylaşımda bulunan aile, ölüm iddialarını yalanladı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden müzisyen için dostları yardım çağırısında bulundu. İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi’nde bulunan Cimilli İbo için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

İbrahim Özer, 12 Mayıs 1972 yılında Trabzon'da doğdu. Aslen Rizelidir.