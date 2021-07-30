Yine kapalı gişe

Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşen BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında sahnede bu kez Moliere'in ünlü eseri 'Cimri' vardı. Serkan Keskin'in çok konuşulan 'Harpagon' karakteriyle 5 sezondur kapalı gişe sahnelediği oyun, seyirciyle yeniden buluştu. Semaver Kumpanya tarafından Tansu Biçer yönetmenliğinde sahneye konulan 'Cimri' pandemi döneminde tiyatroya hasret kalan seyirciye keyifli anlar yaşattı.
Serkan Keskin’in yanı sıra, Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Cansu Saka, Onur Yalçınkaya, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Selen Şenay, Uğur Senkeri ve Saniye Samra’nın rol aldığı oyunu sonunda seyirci Serkan Keskin olmak üzere tüm ekibi uzun süre ayakta alkışladı.
BKM YAZ ETKİNLİKLERİ AĞUSTOS PROGRAM TAKVİMİ
2 AĞUSTOS MELEK MOSSO
5 AĞUSTOS DOĞU DEMİRKOL
7 AĞUSTOS YAŞAMAYA DAİR - GENCO ERKAL & TÜLAY GÜNAL
08 AĞUSTOS YALIN - PAZAR ŞARKILARI
11 AĞUSTOS CEM ADRIAN
12 AĞUSTOS CANDAN ERÇETİN
13 AĞUSTOS FATİH ERKOÇ & KEREM GÖRSEV TRIO
14 AĞUSTOS GAZAPİZM
15 AĞUSTOS YALIN - PAZAR ŞARKILARI
18 AĞUSTOS SÜT KARDEŞLER
20 AĞUSTOS HALUK LEVENT
21 AĞUSTOS SUNAY AKIN & NİHAT SIRDAR 'SİVRİ SİNEK DEDİN DE AKLIMA GELDİ'
25 AĞUSTOS EMRE AYDIN
26 AĞUSTOS BİR ARADA CAZ
27 AĞUSTOS BÜYÜK EV ABLUKADA
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