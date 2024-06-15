'Cimri' Maximum Uniq sahnesinde

Semaver Kumpanya, Moliere'in ünlü eseri 'Cimri'yi sahneye taşıyor. Tiyatro tarihinin klasiklerinden olan oyun Tansu Biçer’in rejisi ve Serkan Keskin’in çok konuşulan 'Harpagon' performansıyla 22 Ağustos’ta İstanbul Maximum Uniq sahnesinde olacak.

17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri 'Cimri'de seyirci, belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacak.

"Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır..." Böyle betimliyor onu tanıyanlar Cimri'yi... Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak.