'Cimri' seyirciyle buluşuyor

"Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır..."
Böyle betimliyor onu tanıyanlar 'Cimri'yi... Kimdir bu 'Cimri'? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir 'Cimri'? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak?
Semaver Kumpanya tarafından sahnelenen komedi türündeki 'Cimri', 9 Şubat'ta DasDas Sahhne'de tiyatros everlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri 'Cimri'nin yönetmenliğini Tansu Biçer yaparken 'Harpagon' karakterini Serkan Keskin canlandıracak.
OYUNCULAR
Harpagon: Serkan Keskin
Cléante: Metin Alpargun
Elise: Cansu Saka
Valère: Hakan Atalay
La Flèche: Onur Yalçınkaya
Frosine: Sezin Bozacı
Mariane: Ezgi Ulusoy Tamer
Anselme: Onur Şenol
Jacques Usta: Ahmet Kaynak
Claude Kadın: Selen Şenay
Simon Efendi ve Komiser: Uğur Senkeri
La Merluche: Saniye Samra
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