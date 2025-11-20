Habertürk
        Haberler Dünya Çin Başbakanı Japon mevkidaşıyla görüşmeyecek | Dış Haberler

        Çin Başbakanı Japon mevkidaşıyla görüşmeyecek

        Çin Başbakanı Li Qiang'ın, yaşanan Tayvan gerilimi nedeniyle Japon mevkidaşı Takaiçi Sanae ile G20 Zirvesi'nde görüşmeyeceği ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Başbakan Li'nin, Japon liderle (G20 Zirvesi'nde) buluşma planı yok. Japon tarafının doğru davranması gerek." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 20:43 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:01
        Çin Başbakanı Li Qiang'ın, Japonya ile Tayvan gerilimi nedeniyle Japon mevkidaşı Takaiçi Sanae ile hafta sonu Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde görüşmeyeceği bildirildi.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, "Başbakan Li'nin, Japon liderle (G20 Zirvesi'nde) buluşma planı yok. Japon tarafının doğru davranması gerek." dedi.

        Sözcü Mao, hafta başında aynı konudaki bir soruya benzer yanıtı vermiş, ancak Japonya Kabine Baş Sekteri Minoru Kihara, ertesi gün yaptığı açıklamada Tokyo yönetiminin diyaloğa açık olduğu mesajını vermişti.

        Tokyo yönetimi gerilimin çözümü için Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Dairesi Genel Müdürü Kanai Masakai'yi hafta başında Pekin'e göndermiş, ancak Japon diplomat, mevkidaşı Çin Dışişleri Bakanlığı Asya İşleri Dairesi Genel Müdürü Liu Cinsong ile görüşmesinden sonuç alamadıklarını bildirmişti.

        Görüşmesinin ardından bakanlığın çıkışında Japon diplomatın, Çinli mevkidaşının önünde eğilir gibi göründüğü bir videonun devlet televizyonu CCTV ile bağlantılı bir sosyal medya hesabında yayınlanması diplomatik aşağılama" girişimi olarak görülmüş, Japon tarafı bu konuda şikayetini dile getirmişti.

        Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

        Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki bir oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik bir müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

        Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri olarak dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı bir tavır sergilemişti.

        Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

        Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

        Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da yurt dışında eğitim uyarısı yayınlamıştı.

        Pekin yönetimi, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı yeniden uygulamaya koymuştu.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

