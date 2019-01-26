Çin'in en büyük şehirlerinden Şangay'da bir ilk gerçekleşti. Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden bir ekip, 3D printer ile dünyanın en uzun beton köprüsünü üretti.

86 feet yani 26.21 metre uzunluğundaki köprü sadece üç boyutlu yazıcı kullanılarak inşa edildi. Köprü, Hebei şehrinde yapımı 589 - 618 yılları arasında 21 yıl süren ülkenin en eski köprüsü olan Zhaozhou Köprüsü'nden ilham alarak tasarlandı.

Ağırlıklı olarak kalker kullanılarak yapılan 3D köprünün üretilmesi 450 saat sürdü ve standart bir beton köprünün üçte biri kadar maliyeti sahip. Köprünün gövdesi 44 adet 3D basılmış beton bloktan oluşurken yapının geri kalanında 68 ayrı beton levha kullanıldı. Parça parça basılan köprü iki robotik kol tarafından birleştirildi.

İnşaat başlamadan önce daha küçük bir model üzerinden tasarımın bütünlüğü ve yaya geçişine olan dayanıklılığı test edildi. Köprüde iç gerilim ve deformasyonu izleyen ve mühendislerin yapının durumunu gerçek zamanlı olarak gözleyebileceği bir sistem de bulunuyor.

Profesör Xu Weiguo tarafından tasarlanan köprü estetikten yoksun olduğu nedeniyle kimileri tarafından beğenilmese de dünyanın en uzun 3D köprüsü unvanını Çin'e getirdi.

Dünyanın ilk 3D köprüsü ekim 2017'de Hollanda'da yapılmıştı ve sadece 7.92 metre uzunluğundaydı. Eindhoven Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan köprü 800 beton katmadan oluşuyordu ve bisikletli geçişi için kullanılıyor.