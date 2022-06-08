'Cin çıkarma' seansıyla ölümde sanık anne şaşkına çevirdi! 0:00 / 0:00

DHA

Özge Nur T., kurban kesimi sırasında bayıldığı gerekçesiyle kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi´nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre genç kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis, savcılığa bilgi verdi. Ölü muayene tutanağında genç kadının sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmesi üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldı.

"100 KEZ OKLAVA İLE VURDUM"

Savcılığın talimatıyla ifadesi alınan Selçuk T., 8 ay önce evlendiği Özge Nur T.´nin ilk eşinden 1 çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6'ncı ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını söyledi.

Selçuk T., kendi ailesi ve eşinin ailesine Özge Nur'un davranışlarında değişiklikler ve gariplikler olduğunu söylediğini, annesinin tanıdığı aracılığıyla Kayseri´de bulunan sözde 'cinci hoca' Erdal K.'ye ulaşıldığını kaydetti. Selçuk T., hocanın yönlendirmesi ile 'cin çıkarma' seansı düzenlediklerini ve eşinin sırtına 100 kez oklava ile vurduğunu ardından da hacamat yaptırdıklarını söyledi. Selçuk T., 1 gün sonra kurban kesimi sırasında fenalaşan eşini, kaldırdıkları hastanede kaybettiklerini aktardı.

5 KİŞİ HAKKINDA DAVA

Alınan ifadeler doğrultusunda genç kadının eşi Selçuk T., babası Cemal E. annesi Hatun E., eşinin annesi Zöhre T., hacamat yapan Sevim Ö. ile sözde 'cinci hoca' Erdal K. gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 6 kişiyi de adli kontrol uygulayarak serbest bıraktı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 6 kişi hakkında `kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma´ ve 'bu suça iştirak etme' suçlarından 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU OKUNDU

Ankara 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Adli Tıp Kurumu raporunu okuyan mahkeme başkanı, Özge Nur T.´nin ölümüne, yaygın yumuşak dokulara bağlı iç kanama ve buna bağlı olarak gelişen komplikasyonların neden olduğunu belirtti.

Savunma yapan sanıklardan Erdal K., iddia edildiği gibi hoca olmadığını, hiç kimseye hastalıkların tedavisine yönelik telkinde bulunmadığını savundu. Sanıkların hepsinin Özge T.'nin aile bireyleri olduğunu belirten Erdal K., bu kişilerin kendisini suçlamadığını öne sürdü. Kendisini arayan kişiye "Oklava ile vurun", "Hacamat yapın" demediğini iddia eden Kaya, "Özge T.'nin psikolojik sorunları olduğunu söylediler. Ben de doktora götürmeleri gerektiğini söyledim" dedi.

'OKLAVA İLE KIZIMA VURMASINI İSTEMİŞ'

Sanık Hatun E. ise kızının psikolojik sorunları olduğunu savunarak, "Kızımın kayınvalidesi Zöhre T., Kayseri'de hocalık yaptığı söylenen Erdal K.´ye ulaştı. Erdal K., oklava ile kızıma vurmasını istemiş. Bunun üzerine damadım Selçuk T. de kızıma oklava ile vurdu. Ben bu esnada mutfaktaydım, bu durumu görünce kızım bana 'Anne ben izin verdim' dedi. Eğer canı yansaydı bunu söylerdi. O akşam kızımın yanında kaldım. Herhangi bir sorunu yoktu" dedi.

Ertesi gün yine Erdal K.'nin önerisiyle kızı adına kurban kesmek için diğer sanıklarla kesim alanına gittiklerini anlatan Hatun E., kurban kesildikten kısa süre sonra Özge Nur T.´nin fenalaştığını, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.