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Çin'de 16 yaş altına canlı yayın yasağı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Çin'in yayın düzenleyicisi, 16 yaşından küçüklerin gece saat 22.00'den sonra canlı yayın içeriklerini izlemesini yasaklayan yeni kurallar koydu.

Çin Devlet Radyo ve Televizyon İdaresi yaptığı açıklamada, 16 yaşın altındakilerin çevrimiçi canlı yayın platformlarına girişinin kısıtlanması gerektiğini söyledi.

Bu tür canlı yayın platformlarının fiziksel ve zihinsel sağlıklarının ciddi şekilde zarar görmesine neden olduğu belirtildi.

Geçen ay canlı yayın platformlarında uygun ve yasal olarak gördükleri içerikleri tanıtmak için bir kampanya başlatmıştı, yetkililer bu kampanyaların reşit olmayanlar için zararlı olacağını açıkladı.

CANLI YAYIN PAZARI HIZLA BÜYÜYOR

Çin'deki devasa "canlı ticaret" ya da "canlı e-ticaret" olarak adlandırılan canlı yayın pazarı hızla büyüyor.

Alibaba'nın Taobao pazarı, Kuaishou, Pinduoduo ve ByteDance's Douyin teknoloji devlerinin yer aldığı platformlarda, saatlerce süren canlı yayınlar aracılığıyla doğrudan satış yapılıyor.

OKULLARDA CEP TELEFONU YASAĞI

Diğer yandan geçen sene Çin'de çocukların okullarda cep telefonu kullanması yasaklandığı açıklanmıştı. Çin Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle, çocukların ancak ailelerin yazılı izniyle okullara telefonlarını getirebilmesine izin verildi.