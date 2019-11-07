Son yıllarda internet bağımlılığıyla mücadele i çin çeşitli adımlar atan Pekin yönetimi, gençlerin bilgisayar oyunlarıyla bağlarını azaltmak için 'sanal' sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ulusal Basın ve Yayın İdaresi tarafından önceki gün yayınlanan yeni düzenlemeler kapsamında 18 yaşından küçük bilgisayar oyuncularına, gece saat 22.00 ile sabah 08.00 arasında online oyun oynama yasağı getirildi.

Yeni düzenlemeler, çocukların internet üzerinden oynanan oyunlarda harcadıkları paralara da kısıtlama getiriyor. Düzenlemeye göre 8-16 yaş arası oyuncuların aylık online oyun harcama miktarı maksimum 200 yen (yaklaşık 29 dolar) olarak belirlendi. Bu oran 16-18 yaş arası grupta 400 yen olacak.

Düzenlemeler kapsamında çocukların online oyunlara üye olabilmeleri için gerçek isim ve kimlik numaralarıyla kayıt yaptırmaları gerekecek.