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Çin'de kişi başı gelir 12 bin dolara ulaşacak

Çin hükümeti tarafından düzenlenen yıllık ekonomi çalıştayında Çin’de bu yıl gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 110 trilyon yuana (17 trilyon dolar) ve kişi başına düşen GSYH’nin ise 12 bin dolara ulaşmasının beklendiği bildirildi

Çin'de kişi başı gelir 12 bin dolara ulaşacak

Çin Merkezi Ekonomi Çalıştayı’nda, Çin ekonomisinin bu seneki performansı özetlendi. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Maliye ve Ekonomi Komitesi Ofisi Başkan Yardımcısı Han Wenxiu toplantıda, “Çin’de bu yıl GSYH’nin 110 trilyon yuana (17 trilyon dolar) ve kişi başına düşen GSYH’nin ise 12 bin dolara ulaşması bekleniyor” dedi.

Han, Çin’in Dünya Bankası tarafından belirlenen yüksek gelirli ülke standardına yaklaştığına işaret etti. Çin’de kişi başına düşen GSYH, 2019 yılında 10 bin 276 dolara yükselerek, Çin tarihinde ilk kez 10 bin doları geçmişti. Bu miktar geçen sene ise 10 bin 504 dolara ulaştı.

Öte yandan, kısa süre önce ekonomiye ilişkin yayımlanan mavi kitapta da Çin ekonomisinin bu yılki büyüme oranının yüzde 8 seviyesinde olacağı tahmin edilmişti

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