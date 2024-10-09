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        Haberler Yaşam Çin'de yeni bir kurbağa türü keşfedildi

        Çin'de yeni bir kurbağa türü keşfedildi

        Çinli araştırmacılar, Jiangxi bölgesinde yeni bir kuyruklu kurbağa türü keşfetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:32 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:32
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        Çin'de keşfedildi! İsmi: Ateş karınlı semender
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        Çin'in Jiangxi bölgesindeki milli parkta yeni bir kuyruklu kurbağa türü keşfedildi.

        2 bin metre yükseklikteki bir dağın zirvesinde keşfedilen türe, ateş karınlı semender adı verildi.

        Anhui Normal Üniversitesi'nden Çinli araştırmacılar, Çin'in Jiangxi ve Fujian eyaletlerini kapsayan Wuyi Dağı Ulusal Parkı'nın zirvesi olan Huanggang Dağı'nda yeni bir kuyruklu kurbağa türü buldu.

        Yeni türe vücudundaki belirgin siyah lekeler ve parlak turuncu alt kısmı nedeniyle ‘Ateş karınlı semender’ adı verildi.

        Çinli araştırmacılar, bölgede bilinmeyen başka hayvanların da olduğunu tahmin ediyor.

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        #Ateş Karınlı Semender
        #çin
        #kurbağa türü
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